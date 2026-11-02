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Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?

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Převzetí Tesca provozovatelem Albertu vyvolává první výrazné reakce. Antimonopolní úřad potvrdil, že proti plánovanému obchodu obdržel řadu námitek. Přesto zatím nemůže zahájit jeho posuzování. Co to znamená pro zákazníky?
Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?

Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 21:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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