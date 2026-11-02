Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?

Foto: Magnific
Plánovaný konec obchodního řetězce Tesco v České republice dostává další rozměr. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v pondělí 2. listopadu 2026 oznámil, že obdržel řadu podnětů a námitek proti převzetí Tesca skupinou Ahold Delhaize, která u nás provozuje supermarkety Albert. Přestože se proti transakci ozývají výhrady, úřad ji zatím neposuzuje. Důvod je poměrně jednoduchý. Nikdo mu dosud nepředložil potřebný návrh.
Zpráva přichází pouhé tři dny poté, co obě společnosti oznámily dohodu o převzetí českého a slovenského podnikání Tesca.
Hodnota transakce včetně nájemních závazků dosahuje přibližně 1,7 miliardy eur, tedy zhruba 41 miliard korun. Dokončení obchodu očekává kupující v posledním čtvrtletí roku 2027.
Ačkoliv se již mluví o odchodu Tesca z českého trhu po třiceti letech, skutečnost je zatím jiná. Obchod ještě není dokončen a získání potřebných souhlasů rozhodně nepředstavuje pouhou formalitu.
Obchodování
Foto: Magnific
Úřad dostal námitky. Rozhodovat ale zatím nemůže
Podle vyjádření ÚOHS nelze řízení o povolení spojení firem zahájit pouze na základě stížností veřejnosti. Podnět musí podat samotný zájemce o převzetí společnosti. V tomto případě tedy kupující skupina Ahold Delhaize.
Úřad navíc upozornil, že kvůli mezinárodnímu rozsahu transakce může celé spojení nakonec posuzovat přímo Evropská komise. Český antimonopolní úřad je však připraven požádat o převzetí části přezkumu týkající se tuzemského trhu.
Pro zákazníky je důležitá především jedna skutečnost. Při rozhodování se nemusí sledovat pouze celkový počet supermarketů v České republice, ale také konkurence v jednotlivých městech.
Představme si například menší město, kde zákazníci běžně střídají Tesco a Albert podle aktuálních slev. Pokud oba obchody získají stejného vlastníka, může se změnit jejich obchodní strategie. To samo o sobě ještě neznamená zdražení, ale dosavadní vzájemná konkurence těchto řetězců by se mohla oslabit.
Právě podobné situace antimonopolní úřady zkoumají. Hodnotí přitom nejen tržní podíly obchodníků, ale také vzdálenost jednotlivých prodejen, dostupnost alternativních obchodů a postavení dodavatelů.
Český úřad výslovně připomněl, že v případě potřeby zkoumá konkurenci i podle docházkové nebo dojezdové vzdálenosti. V praxi tak může mít spojení dvou řetězců v malém městě úplně jiný význam než v Praze nebo Brně.
Samotné námitky ale neznamenají, že úřady převzetí zamítnou. O výsledku rozhodne až příslušné řízení a vyhodnocení dopadů na hospodářskou soutěž.
Co bude s Clubcard, slevami a prodejnami Tesca?
Pro pravidelné zákazníky Tesca představuje největší neznámou budoucnost věrnostního programu Clubcard. Ten nabízí speciální ceny, sbírání bodů i zákaznické poukázky.
V současnosti se pro držitele Clubcard nic nemění. Zákazníci mohou nadále využívat stávající výhody a sbírat body podle platných podmínek programu. Co se s nimi stane po dokončení převzetí, ale zatím nebylo konkrétně oznámeno.
Albert provozuje vlastní věrnostní program Můj Albert. Zda se oba systémy v budoucnu propojí, jak by případně probíhal převod zákaznických účtů a co by se stalo s nevyužitými body, zatím společnosti veřejně neupřesnily.
Podobná nejistota panuje kolem služby Tesco Online Nákupy, sortimentu vlastních značek a konkrétní podoby jednotlivých prodejen. Kupující sice zdůrazňuje zkušenosti Albertu s přeměnou převzatých obchodů, přesný harmonogram případných změn ale zatím nezveřejnil.
Zákazníci proto nemají důvod kvůli oznámené transakci okamžitě měnit své nákupní návyky. Rozumné je pouze průběžně sledovat platnost nasbíraných poukázek a oficiální informace věrnostního programu.
Z pohledu cen potravin je situace složitější. Větší obchodní skupina může díky rozsahu nákupů získávat lepší podmínky od dodavatelů. Zároveň však může spojení dvou konkurentů snížit tlak na ceny tam, kde zákazníci nemají mnoho dalších možností nakupování. Jaký efekt převáží, dnes nelze spolehlivě určit.
Zdroj:
https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/4705-urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze-zatim-neposuzuje-spojeni-obchodnich-retezcu-albert-a-tesco.html
https://www.albert.cz/news-room/tiskove_zpravy_cele/ahold-delhaize-oznamuje-akvizici-tesco-cesko-a-slovensko
https://www.idnes.cz/spotrebitel/test/body-i-slevy-z-clubcard-zatim-plati-dal-tesco-konci-jeho-obchody-prevezme-albert.A261030_130112_test_arus