Microsoft přiznal, že Windows 11 restartoval počítače zbytečně často. Teď konečně vydal opravu, která vše mění

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Microsoft přiznal, že Windows 11 restartoval počítače zbytečně často. Teď konečně vydal opravu, která vše měníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ovladače, záplaty pro .NET a firmware: každá kategorie si dosud vynucovala svůj restart. Od srpna je Microsoft slučuje do jednoho měsíčního restartu.
Windows 11
Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Microsoft
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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