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Microsoft přiznal, že Windows 11 restartoval počítače zbytečně často. Teď konečně vydal opravu, která vše mění

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Ovladače, záplaty pro .NET a firmware: každá kategorie si dosud vynucovala svůj restart. Od srpna je Microsoft slučuje do jednoho měsíčního restartu.
Windows 11

Windows 11

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Microsoft
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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