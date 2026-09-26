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Programátor v roce 1994 napsal „dočasný“ kód pro Windows. Microsoft ho používal 30 let a omezoval tím miliony počítačů

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Vývojář Dave Plummer napsal na konci roku 1994 provizorní formátovací dialog pro Windows NT. Měl vydržet pár měsíců, vydržel tři dekády.
Starý stolní počítač s Windows 95

Starý stolní počítač s Windows 95

Zdroj: Al Lemos / Creative Commons / CC BY-SA
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