Programátor v roce 1994 napsal „dočasný“ kód pro Windows. Microsoft ho používal 30 let a omezoval tím miliony počítačů

Ten kód nebyl žádná skrytá systémová komponenta. Byl to obyčejný dialog pro formátování disků, okénko, které vyskočí, když v Průzkumníku kliknete pravým tlačítkem na disk a zvolíte „Formátovat“. Plummer ho tehdy narychlo poskládal při portování rozhraní z Windows 95 do Windows NT jako mezikrok, než dorazí „elegantnější UI“, jak sám později popsal na sociální síti X. Elegantnější UI nedorazilo. Dialog přežil Windows 2000, XP, Vistu, sedmičku, osmičku, desítku i jedenáctku. A s ním přežil i uměle nastavený strop 32 GB pro formátování souborového systému FAT32, omezení, které se týkalo vestavěného nástroje v operačním systému běžícím podle Microsoftu na více než 1,4 miliardy zařízení měsíčně.
Proč zrovna 32 gigabajtů
Klíčové je pochopit, že 32GB limit nebyl technickým omezením souborového systému FAT32. Podle dokumentace Microsoftu zvládá FAT32 svazky řádově větší. Strop existoval výhradně ve vestavěném formátovacím nástroji Windows.
Plummer v pozdějším videu na svém kanálu Dave’s Garage vysvětlil logiku, která za rozhodnutím stála. V roce 1994 měl k testování paměťovou kartu o kapacitě 16 MB. Její velikost si „vynásobil zhruba tisíckrát a ještě zdvojnásobil“ a dostal 32 GB. Zároveň argumentoval takzvaným cluster slackem: čím větší svazek FAT32, tím větší alokační jednotky a tím víc nevyužitého místa u malých souborů. Na tehdejších discích o stovkách megabajtů to dávalo smysl. Jenže disky mezitím vyrostly z megabajtů přes gigabajty na terabajty. A limit zůstal.
Tři dekády setrvačnosti
Příběh není o jedné programátorské chybě. Je o tom, jak velký software funguje. Dialog z poloviny 90. let přežil sjednocení spotřebitelské a profesionální větve Windows, přechod z 32bitové na 64bitovou architekturu, nástup SSD disků i éru cloudového úložiště. Podle Ars Technica byl starý formátovací dialog stále přítomný i v plně aktualizovaných Windows 11 ještě v březnu 2024.
Plummer sám přiznal, že na kódu formátovacího nástroje nikdo dlouho neudělal zásadní změny. Veřejný interní dokument Microsoftu, který by vysvětloval proč, není znám. Nejpravděpodobnější vysvětlení je kombinace zpětné kompatibility a nízké priority; formátovací nástroj prostě „fungoval“ a nikdo neměl důvod ho přepisovat. Mezitím uživatelé, kteří potřebovali naformátovat USB flash disk nebo externí disk větší než 32 GB na FAT32, naráželi na chybějící volbu a sahali po nástrojích třetích stran. Linux přitom totéž zvládal nativně přes příkaz
mkfs.fat bez stejného umělého stropu.
Oprava, která přišla po 30 letech
Microsoft poprvé oficiálně oznámil zvýšení limitu 15. srpna 2024 v Insider Preview Buildu 27686 pro kanál Canary. Strop pro formátování FAT32 se posunul z 32 GB na 2 TB, ale výslovně jen pro příkazovou řádku, konkrétně příkaz format. V dubnu 2026 se stejná změna dostala do Release Preview pro Windows 11 ve verzích 24H2 a 25H2.
Důležitá poznámka: ani po této úpravě není jisté, že starý grafický dialog dostal stejnou aktualizaci. Microsoft v changelogu opakovaně specifikuje „přes příkazovou řádku“. Kdo chce dnes ve Windows 11 naformátovat velký disk na FAT32, měl by otevřít příkazový řádek a zadat format /FS:FAT32. Grafické rozhraní může stále ukazovat starý limit.
A ještě jeden praktický detail, který se snadno přehlédne: i bez 32GB stropu má FAT32 limit 4 GB na jeden soubor. Pro videa, ISO obrazy nebo zálohy to znamená, že exFAT nebo NTFS bývají lepší volbou.
Čtvrtina českých počítačů stále čeká
Celý příběh má pro Česko konkrétní rozměr. Podpora Windows 10 skončila 14. října 2025, ale podle dat StatCounter běžela desítka v srpnu 2026 stále na 26,53 % českých desktopů s Windows. Pro tyto počítače oficiálně doložené odstranění 32GB limitu neexistuje; změna míří výhradně na Windows 11.
Microsoft sice nabízí pro Windows 10 rozšířené bezpečnostní aktualizace (ESU), které chrání spotřebitels
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda