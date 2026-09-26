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Android Auto skrývá funkci, která automatizuje celou jízdu jedním kliknutím. Možná ji neznáte, ale zapnete ji za chvilku

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V nastavení Android Auto na telefonu je možnost vytvořit si vlastní zkratku pro asistenta, která jedním dotykem na displeji spustí předem uložený příkaz.
Android Auto, mapa

Android Auto, mapa

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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