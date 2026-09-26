0,5 miliardy počítačů s Windows 10 přišlo o podporu. Google nabízí záchranu zdarma, starý notebook poběží rychleji než dříve

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0,5 miliardy počítačů s Windows 10 přišlo o podporu. Google nabízí záchranu zdarma, starý notebook poběží rychleji než dřívePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vloni v říjnu skončila podpora Windows 10. Google na to reaguje bezplatným systémem ChromeOS Flex, který slibuje zrychlení starých strojů.
Windows 10
Zdroj: Unsplash
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