Microsoft přiznal, že jediný špatný ovladač dokáže shodit celý Windows. Intel jako první začal problém řešit

Dne 14. května 2026 představil Microsoft v Tchaj-peji iniciativu Driver Quality Initiative (DQI), jejímž cílem je snížit riziko, že chybný ovladač třetí strany způsobí pád celého operačního systému. V oficiálním blogu firma otevřeně přiznává, že když ovladač selže, uživatel to vnímá jako problém Windows, nikoli jako chybu konkrétního výrobce hardwaru. Technická dokumentace na Microsoft Learn vysvětluje, proč tomu tak je: ovladač běžící v režimu jádra má přístup k paměti a systémovým prostředkům na stejné úrovni jako jádro operačního systému. Pokud způsobí kritickou chybu, může s sebou shodit celý Windows a vyvolat modrou obrazovku smrti. Intel je zatím prvním výrobcem, u něhož lze ve veřejných materiálech přímo dohledat konkrétní kroky navázané na tuto iniciativu. U ovladačů Wi-Fi a Bluetooth od verze 24.50.0 výslovně uvádí „vylepšení sladěná s Microsoftovou kvalitativní iniciativou pro ekosystém Windows“.
Proč jeden ovladač dokáže shodit celý systém
Jádro problému spočívá v architektuře Windows. Operační systém rozlišuje dva základní režimy běhu softwaru: uživatelský režim (user mode) a režim jádra (kernel mode). Běžné aplikace, jako jsou webové prohlížeče, kancelářské balíky nebo hry, běží v uživatelském režimu. Když některá z nich spadne, zpravidla to neohrozí chod celého systému.
Ovladače hardwaru však často potřebují přímý přístup k procesoru, paměti a připojeným zařízením. Proto mohou běžet v režimu jádra, kde mají rozsáhlá oprávnění a pracují s prostředky, na nichž závisí celý operační systém. Pokud takový ovladač zapíše data na nesprávnou adresu nebo způsobí kritickou chybu, může poškodit stav systému natolik, že Windows přestanou fungovat. Výsledkem bývá modrá obrazovka, ztráta neuložené práce a restart počítače.
Nejde o novou chybu, která by se objevila až v roce 2026. Microsoft tento mechanismus popisuje ve své dokumentaci už řadu let. Novinkou je, že z něj udělal veřejnou prioritu a chce jít dál než jen k testování kompatibility ovladačů před jejich vydáním.
Co přesně je DQI a čím se liší od staré certifikace
Dosavadní program WHCP (Windows Hardware Compatibility Program) fungoval především jako vstupní brána. Výrobce předložil ovladač, ten prošel sadou testů v rámci Hardware Lab Kit, získal potřebnou certifikaci a mohl se distribuovat například prostřednictvím Windows Update.
DQI přidává čtyři hlavní oblasti, na které se chce Microsoft zaměřit:
- Architektura – přísnější požadavky na návrh ovladačů. Microsoft chce přesouvat co nejvíce ovladačů třetích stran z režimu jádra do uživatelského režimu, případně podporovat využívání obecných ovladačů Microsoftu (class drivers). Pokud ovladač nemusí běžet v jádře, je bezpečnější, když tam neběží.
- Důvěra – důkladnější ověřování partnerů, větší využití automatické analýzy kódu a přísnější pravidla pro digitální podpisy. Od dubnové aktualizace z roku 2026 Microsoft ve výchozím nastavení přestal důvěřovat starému programu křížového podepisování ovladačů v režimu jádra.
- Životní cyklus – průběžné odstraňování zastaralých a problematických ovladačů z katalogu Windows Update a požadavky na SBOM (softwarový kusovník) a ladicí symboly.
- Měření kvality – sledování nejen pádů, ale také stability, funkčnosti, výkonu, spotřeby energie a teplot. Telemetrie z hardwarového dashboardu shromažďuje například údaje o úspěšnosti instalací, modrých obrazovkách a takzvaných Live Kernel Dumps.
Zjednodušeně řečeno: WHCP ověřovalo, zda ovladač splňuje stanovené požadavky před vydáním. DQI má klást větší důraz i na to, jak se ovladač chová v reálném provozu a jakou stabilitu přináší uživatelům.
Intel jako první viditelně reagoval
Intel je zatím prvním výrobcem, u něhož lze veřejně doložit přímou návaznost na DQI. U ovladačů Wi-Fi i balíků Bluetooth od verze 24.50.0 firma přímo zmiňuje „vylepšení sladěná s Microsoftovou kvalitativní iniciativou pro ekosystém Windows“. Nejde tedy o jednorázovou poznámku u jediného balíku. Podobná formulace se objevuje u obou kategorií bezdrátových ovladačů.
U grafických ovladačů je situace méně jednoznačná. Intel vydal verzi 32.0.101.9034 s oficiální podporou Windows 11 26H2, ale na stránce ke stažení ani v poznámkách k vydání se zkratka DQI neobjevuje. Grafický ovladač navíc stále obsahuje seznam známých problémů, včetně pádů některých her. Je možné, že požadavky DQI se u bezdrátových ovladačů podařilo zavést rychleji, ale bez podrobnějších informací nelze tvrdit, že právě jednodušší architektura byla důvodem. Grafické ovladače jsou výrazně komplexnější a jejich vývoj i testování představují náročnější úkol.
A co AMD a Nvidia? Microsoft na konferenci WinHEC uvedl AMD mezi partnery iniciativy DQI. Veřejné poznámky k vydání, které by u konkrétních ovladačů AMD nebo Nvidia výslovně potvrzovaly nasazení změn souvisejících s DQI, však zatím nejsou k dispozici.
Proč je macOS v tomhle architektonicky dál
Srovnání s macOS není náhodné. Apple prostřednictvím technologie DriverKit systematicky přesouvá podporované ovladače třetích stran do uživatelského prostoru. Tím chce zvýšit stabilitu systému a snížit riziko kritických chyb jádra. Pokud například ovladač tiskárny nebo USB zařízení selže v uživatelském režimu, nemusí to znamenat pád celého systému.
Microsoft se ubírá podobným směrem, mimo jiné prostřednictvím frameworku UMDF (User-Mode Driver Framework). Ovladače využívající tento framework běží v odděleném procesu, například Wudfhost.exe, a nejsou součástí jádra Windows. DQI má podpořit širší využití tohoto přístupu. Úplný přesun všech ovladačů ale není realistický, protože některé typy softwaru vyžadují přístup na úrovni jádra.
Příkladem jsou některé anti-cheat systémy používané ve hrách. Riot Vanguard výslovně využívá ovladač běžící v režimu jádra. Také některé komponenty Easy Anti-Cheat mohou vyžadovat oprávnění na této úrovni. Právě takové případy ukazují, že přesun ovladačů do uživatelského režimu má své technické limity a musí se posuzovat podle konkrétního účelu.
Co to znamená pro běžného uživatele
Windows 11 26H2 je podle uvedených informací dostupný od 29. září 2026 a aktualizované ovladače se k běžným uživatelům dostávají mimo jiné prostřednictvím Windows Update. Pokud výrobce ovladač uvolní pro automatickou distribuci, systém jej může nainstalovat bez zásahu uživatele. U firemních a školních počítačů může nasazení trvat déle, protože správci aktualizace často nejprve testují a schvalují prostřednictvím nástrojů, jako jsou Intune nebo Windows Autopatch.
Microsoft navíc neřeší jen prevenci. Funkce Quick Machine Recovery dokáže při některých kritických problémech se spuštěním systému vyhledat dostupnou opravu prostřednictvím Windows Update. DQI má především snížit počet pádů způsobených ovladači, zatímco Quick Machine Recovery má usnadnit obnovu počítače, když už závažný problém nastane.
Zjistit, zda konkrétní ovladač v počítači běží v režimu jádra, nebo v uživatelském režimu, není vždy jednoduché. Windows sice nabízejí nástroje pro správu ovladačů a diagnostiku, ale nemají jedno univerzální tlačítko v nastavení, které by tuto informaci přehledně zobrazilo u všech zařízení.
Problém, který Windows provází desítky let, tak dostává jasně pojmenovaný plán řešení. Jestli DQI skutečně změní celý ekosystém ovladačů, nebo zůstane hlavně u prezentací a doporučení, ukáže až praxe. Rozhodující budou výsledky měření stability i to, zda se k iniciativě připojí další významní výrobci, například AMD a Nvidia.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda