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Světlo vzdáleného kvasaru se chová podivně. Možná kvůli vlnové temné hmotě

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Vesmír ukrývá obrovské množství hmoty, kterou přímo nevidíme. Astronomové přitom dokážou její přítomnost odhalovat podle toho, jak ovlivňuje světlo objektů ležících daleko za ní - zejména díky gravitačnímu čočkování, při němž gravitace masivního objektu zakřivuje světlo vzdálenějšího zdroje a může vytvořit několik jeho zkreslených obrazů. V těchto zdánlivě deformovaných obrazech se nyní vědci snaží hledat stopy toho, co ve skutečnosti tvoří temnou hmotu.
Světlo vzdáleného kvasaru se chová podivně. Možná kvůli vlnové temné hmotě

Světlo vzdáleného kvasaru se chová podivně. Možná kvůli vlnové temné hmotě

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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