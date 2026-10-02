Znáte wrapáček? Měli byste pokud jíte chleba

Tahle otázka na portálu VodaDnes? Proč ne, uchovávání chleba je totiž do značné míry o vlhkosti. V příliš suchém prostředí chléb rychle vysychá, tvrdne a ztrácí vláčnost. V příliš neprodyšném zase povrch chleba zůstává vlhký, což podporuje růst plísní. Ideální je proto vlhkost částečně zadržet, ale současně umožnit chlebu „dýchat“. Proto obvykle není dobrý nápad dát chleba do zcela neprodyšného plastového sáčku. Utěrka taky není nejlepší volba (i když je asi lepší pro krátkodobé skladování než igelit).
Co tedy zvolit, aby tato rovnováha mezi vlhkostí a vzduchem byla pokud možno co nejdokonalejší? Na internetu je přímo záplava "zaručených rad", jak dlouhodobě uchovávat pečivo. Utěrky, mrazák, voskované ubrousky a široká škála "chytrých sáčků", často vyrobených někde v Číně, kterými se sociální sítě jen hemží... Co máme ale odzkoušené už dlouhá léta, je už docela známý výrobek ušitý u nás, kterému jeho uživatelé sami dali svůj název - wrapáček.
Proč zrovna takový název, který na první dobrou nezní příliš česky? Protože jej vyrábí česká firma Wrap Up z Frýdku-Místku, kterou založily a stále provozují dvě sestry. S nimi byl také na iDnes kdysi zajímavý rozhovor. Wrapáček se šije u nás a dokonce má ve Frýdku i svůj kamenný obchod. Poprvé jsem o něm slyšela už v době covidu, kdy jsem se zajímala, jak si upéct vlastní chleba doma. Tehdy jsem to nijak zvlášť neřešila, protože jsme chleba snědli docela rychle.
Později jsem na internetu narazila na srovnávací test portálu o zdravé výživě Vitalia, který právě tento výrobek srovnával s ostatními obaly. Pytlík od Wrap Up tam vyšel suverénně jako vítěz. Když jsem si tu firmu vloni "lustrovala" ještě více, zjistila jsem, že se dokonce umístila mezi nejlepší firmy v Moravskoslezském kraji. Získala 3. místo v soutěži Volkswagen Firma roku 2024 Moravskoslezského kraje.
Vnitřní vrstvu (membránu) tohoto dvouvrstvého pytlíku vloni Mendelova univerzita v Brně podrobila testu, který právě mimo jiné zkoumal i aktivitu vody (aw) na povrchu pečiva, což je významná charakteristika pro hodnocení udržitelnosti potravinářských výrobků. V tomto testu dopadl taky výtečně. Proto taky z přehršle různých babských rad jak uchovat chleba déle čerstvý, byl pro mně nakonec wrapáček jasnou volbou. Navíc v návodu bylo uvedeno, že má atest na potraviny. Používám jej už více než rok a jsem s ním maximálně spokojená.
Jana Nováková