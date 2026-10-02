Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli první

Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli prvníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli prvníZdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy
Článek byl publikován 02.10.2026 07:02
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