Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli první

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pražský dopravní podnik nechá do 123 tramvají 15T dodat klimatizace a ve veřejné soutěži pro to vybral firmu z Lodži. Do Polska teď poslal první vůz, který zařízení dostane. V Praze pak projde homologací, funkčnost otestují v běžném provozu a pokud vše dopadne dobře, postupně tam odvezou i zbytek.
Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli první

Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli první

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:02

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea
Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea
Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2
Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2

Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4:2 a na třetí pokus...

O lanovku na Petřín je obrovský zájem, nové vozy každý den svezou až 10 tisíc lidí
O lanovku na Petřín je obrovský zájem, nové vozy každý den svezou až 10 tisíc lidí

I když to tak první den ráno nevypadalo, o jízdu lanovkou na Petřín je po dvouleté pauze nesmírný zájem....

Nešlo o trestný čin. Policie Turkovu nehodu dál řeší jako přestupek
Nešlo o trestný čin. Policie Turkovu nehodu dál řeší jako přestupek

Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se...

Müllerova vila je opravena, lidé si nově prohlédnou i dřív nepřístupná místa
Müllerova vila je opravena, lidé si nově prohlédnou i dřív nepřístupná místa

Muzeum Prahy dokončilo opravu Müllerovy vily ve Střešovicích. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.