Vyhlašujeme nejhorší olej ze supermarketu. Češi ho používají ke všemu a vůbec neví, co je s ním špatně

V mnoha kuchyních stojí u sporáku jediná láhev světle žlutého oleje. Orestuje se na něm cibulka na guláš, osmaží se na něm bramboráky a pár kapek z něj skončí i v okurkovém salátu. Laboratorní měření ho přitom řadí k nejhorším tukům, jaké můžete dát na rozpálenou pánev. Za všechno může jeho složení, které se naplno projeví až v horku.
Když se vaří pro laboratoř
Tou lahví je obyčejný slunečnicový olej. V roce 2015 připravila britská televize BBC pro pořad Trust Me, I’m a Doctor neobvyklý pokus. Dobrovolníci doma vařili s osmi různými tuky od slunečnicového oleje až po sádlo a zbytky z pánví posílali k rozboru do laboratoří De Montfort University v anglickém Leicesteru.
V britském pokusu našli vědci ve slunečnicovém oleji po vaření zhruba dvacetkrát víc aldehydů, než připouští limit Světové zdravotnické organizace. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tým profesora Martina Grootvelda našel ve slunečnicovém a kukuřičném oleji zhruba dvacetkrát víc aldehydů, než připouští limit doporučený Světovou zdravotnickou organizací. Olivový olej, za studena lisovaný řepkový olej, máslo i husí sádlo jich vytvořily výrazně méně. Moderátor pořadu, lékař Michael Mosley, přiznal, že slunečnici do té doby považoval za zdravou volbu.
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Aldehydy vznikají, když se tuk v horku rozpadá, a vědci je dávají do souvislosti se srdečními chorobami i rakovinou. Grootveld přitom slunečnici nezatracuje. Podle něj jí nic nechybí, dokud ji nezačnete zahřívat.
Slabinou je kyselina, které má olej nejvíc
Hlavní složkou běžného slunečnicového oleje je kyselina linolová, jež tvoří víc než polovinu jeho obsahu. Chemici ji řadí k polynenasyceným omega-6 mastným kyselinám. V její molekule jsou dvě dvojné vazby a právě tato místa v horku nejsnáz napadá kyslík. Na pánvi, kde olej při smažení dosahuje zhruba 180 stupňů, se proto kyselina linolová rychle oxiduje a rozpadá mimo jiné na aldehydy.
Olivový a řepkový olej stojí hlavně na jednonenasycených tucích s jedinou dvojnou vazbou. Kyslíku odolávají déle, a proto z nich na plotýnce vznikne méně škodlivin. Tuzemští odborníci na výživu z toho vyvozují jednoduché pravidlo a slunečnici radí nechávat hlavně na jídla, která se neohřívají.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší Kouř nad pánví přichází pozdě
Většina lidí pozná přehřátý olej podle modravého kouře, který štípe v nose. Kdo ho nad pánví uvidí, má hned ubrat plamen, protože tuk se už rozkládá na sloučeniny, které zdraví neprospívají.
U slunečnice ale na kouř čekat nemá smysl. Britská měření zachytila aldehydy už při obvyklé teplotě smažení. Vědci navíc upozorňují, že čím víc olej rozpálíte, tím víc aldehydů vzniká v oleji i ve výparech, které se nad pánví zvedají a které kuchař vdechuje. Dobré větrání kuchyně během smažení proto rozhodně neuškodí.
Na pánev patří řepka
Na pánev i do trouby doporučují výživoví poradci obyčejný rafinovaný řepkový olej. Horko snáší dobře a omega-3 mastných kyselin má výrazně víc než slunečnice. Na pánvi obstojí i olivový olej.
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Za studena lisované varianty radí čeští odborníci používat hlavně ve studené kuchyni. V britském pokusu si ale i za studena lisovaný řepkový olej vedl na pánvi dobře.
Vyšlechtěná slunečnice pro pánev
Kdo si na chuť slunečnice zvykl, nemusí se jí úplně vzdát. Pro smažení existuje slunečnicový olej se zkratkou HOSO (high oleic sunflower oil). Díky šlechtění v něm převažuje kyselina olejová, obvykle 80 procent a víc. Horko proto snáší podobně dobře jako olivový olej.
V obchodě ho hledejte podle zkratky HOSO na láhvi. Počítejte ale s vyšší cenou než u běžné slunečnice.
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Jak si jednotlivé oleje vedou v horku a kam se hodí, přehledně shrnuje následující tabulka:
Olej Co v něm převažuje Jak snáší horko Kam se hodí Běžný slunečnicový kyselina linolová (omega-6), tvoří víc než polovinu špatně, v horku rychle oxiduje na saláty a jídla bez ohřevu Rafinovaný řepkový jednonenasycené tuky dobře do horké kuchyně, na pánev Rafinovaný olivový jednonenasycené tuky mnohem lépe než slunečnicový do horké kuchyně, na pánev Za studena lisovaný řepkový a olivový jednonenasycené tuky řepkový v britském pokusu obstál odborníci je doporučují hlavně do studené kuchyně Slunečnicový HOSO kyselina olejová, obvykle 80 procent a víc smažení vydrží na smažení Slunečnici patří studená kuchyně
Polynenasycené mastné kyseliny doporučuje jako vhodnou součást stravy i Americká kardiologická asociace a výzkumy je spojují s nižším rizikem úmrtí na nemoci srdce a cév. Slunečnice k tomu přidává vitamin E. Za studena ji proto klidně používejte dál, třeba do octové zálivky k zeleninovému salátu nebo do bylinkového dipu.
Přečtěte si také: Otevřete dnes šatník a podívejte se na cedulky starých kabátů. Pokud najdete 1 značku, máte doma poklad Ve studené kuchyni, třeba v zálivce k zeleninovému salátu, slunečnicový olej dál dobře poslouží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ani do studené kuchyně by však neměla být jedinou lahví po ruce, protože omega-6 kyseliny v ní výrazně převažují nad omega-3. Výživová specialistka Karolína Fourová proto radí dávat přednost řepkovému oleji, který je v tomto ohledu vyváženější. Kdo kvůli srdci nebo cholesterolu hlídá tuky v jídelníčku přísněji, měl by jejich výběr probrat se svým lékařem.
Zdroje: https://www.dmu.ac.uk/about-dmu/news/2015/july/dmu-research-on-healthiest-cooking-oils-revealed-on-bbcs-trust-me%2C-im-a-doctor.aspx, https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2021.711640/full, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-smazit-zdraveji-40054602, https://www.denik.cz/zdravi/repkovy-olej/, https://www.novinky.cz/clanek/zdravi-influenceri-zavrhuji-slunecnicovy-ci-repkovy-olej-vedci-v-nich-vidi-prinos-40507071, https://www.denik.cz/gastronomie/slunecnicovy-olej.html