Jan Bendig promluvil o chvíli, kdy chtěl ukončit život. Panické ataky ho dostaly až na hranu

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Jan Bendig promluvil o chvíli, kdy chtěl ukončit život. Panické ataky ho dostaly až na hranuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zpěvák Jan Bendig otevřeně popsal jedno z nejtěžších období svého života. Po úspěchu v Česko Slovenské SuperStar přišel útlum kariéry, finanční nejistota i psychické problémy. V podcastu Showbyz se Šárkou nyní znovu promluvil o panických atakách a chvíli, kdy vážně uvažoval o sebevraždě. O stejné zkušenosti hovořil už dříve také při vydání své autobiografické knihy.
Jan Bendig promluvil o chvíli, kdy chtěl ukončit život. Panické ataky ho dostaly až na hranuZdroj: nextfoto
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 02.10.2026 06:56
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