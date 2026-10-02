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Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom

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Teplého a slunečného počasí si v Libereckém kraji užijeme o nadcházejícím víkendu a také v několika dalších dnech. Zlom pak přijde ve čtvrtek, kdy dorazí ochlazení a také déšť.
Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom

Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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