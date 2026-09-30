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Telefon za 30 tisíc a stejně nevydrží den. Kde se stala chyba

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Dennívýzva
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Telefon stojí přes 30 tisíc korun, má špičkový čip, několik fotoaparátů i nádherný displej. Přesto ho každý večer připojujeme k nabíječce. Výdrž baterie telefonu totiž nezávisí na ceně a rozdíly mezi dnešními vlajkovými modely jsou překvapivě velké.
Telefon za 30 tisíc a stejně nevydrží den. Kde se stala chyba

Telefon za 30 tisíc a stejně nevydrží den. Kde se stala chyba

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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