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Podivný návrat Johnnyho Deppa. V thrilleru Day Drinker se propíjí do brutální duchařské gangsterky

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Jeden z nejslavnějších herců světa to má v téhle dekádě v Hollywoodu složité. Johnny Depp se pořád ještě nezmátořil po vyhraném soudním procesu s exmanželkou Amber Heard, ale po smířlivém publiku mu zjevně pomalu začínají důvěřovat i studioví bossové. Třiašedesátiletý herec se na podzim objeví jako Ebenezer „Vydřigroš“ Scrooge v nové filmové verzi Vánoční koledy a v březnu se do českých kin propije tajuplný Prokletý (Day Drinker), který v prvním traileru s Penelope Cruz a Madelyn Cline předstírá žánrovou schizofrenii po pořádné opici.
Podivný návrat Johnnyho Deppa. V thrilleru Day Drinker se propíjí do brutální duchařské gangsterky

Podivný návrat Johnnyho Deppa. V thrilleru Day Drinker se propíjí do brutální duchařské gangsterky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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