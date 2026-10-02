Podivný návrat Johnnyho Deppa. V thrilleru Day Drinker se propíjí do brutální duchařské gangsterky

Jeden z nejslavnějších herců světa to má v téhle dekádě v Hollywoodu složité. Johnny Depp se pořád ještě nezmátořil po vyhraném soudním procesu s exmanželkou Amber Heard, ale po smířlivém publiku mu zjevně pomalu začínají důvěřovat i studioví bossové. Třiašedesátiletý herec se na podzim objeví jako Ebenezer „Vydřigroš“ Scrooge v nové filmové verzi Vánoční koledy a v březnu se do českých kin propije tajuplný Prokletý (Day Drinker), který v prvním traileru s Penelope Cruz a Madelyn Cline předstírá žánrovou schizofrenii po pořádné opici.
Deppovo
případné vykoupení v očích Hollywoodu se váže primárně na jeho nejslavnější franšízu. Piráti z Karibiku
odpluli s Jackem Sparrowem za horizont roku 2017 a od té doby se pravidelně šušká o jejich dalším zakotvení v kinech – ať už v rebootu s Margot Robbie
, nebo v regulérním pokračování s Deppem, jemuž producent Jerry Bruckheimer
(Top Gun) evidentně fandí. Než k tomu ale dojde (pokud vůbec), hvězda mnoha filmů Tima Burtona se může předvést v různých polohách také na souši. Ebenezer: Vánoční koleda
bude v polovině listopadu Deppovou první velkou americkou produkcí v kinech po několika letech a jeho přetrvávající star-power snad zvýší dosah vizuálně povědomé recyklace nejslavnějšího svátečního příběhu od hororového režiséra Tie Westa
(Pearl
).
Je přitom dobře, že Ebenezer se na duchy Vánoc zapitvoří ještě před Prokletým, který v prvním traileru vypadá jako prapodivný herecký comeback. Rozporuplný režisér Marc Webb (500 dní se Summer, ale také Sněhurka s Rachel Zegler) podle scénáře žánrového podvraťáka Zacha Deana (Roklina, Válka zítřka) natočil obtížně uchopitelný příběh barmanky na soukromé jachtě (Cline), která se setká s tajemným hostem (Depp). Oficiální synopse k tomu mysticky dodává: „Brzy se oba zapletou s figurou z kriminálního podsvětí (Cruz) a zjistí, že jsou propojeni způsoby, které nikdo z nich nemohl předvídat.“
Depp s viditelnými očními čočkami přitom sám přemítá nad tím, v čem se to vlastně ocitl. „Můj příběh? Možná je to příběh o pomstě. Nebo o něčem ještě horším. Co když je to celé duchařský příběh? Anebo jsem jen další denní piják?“ Propít se do duchařské zápletky z gangsterského pomstychtivého světa je umění bezesporu blízké tuzemskému životnímu stylu, avšak vizuálně místy bujarý, trochu gotický a krapet „johnwickovský“ materiál nedává srozumitelná vodítka ani těm nejméně střízlivým denním tvorům. A to nemusí být vůbec špatně, minimálně Depp už ostatně dřív zaválel ve větších podivnostech a zbylé obsazení rovněž zvládá roztodivné mainstreamové výzvy.
Madelyn Cline nedávno zakončila úspěšnou šňůru seriálu Outer Banks, v kinech se pro změnu etablovala ve dvojce Na nože nebo v hororovém legacy sequelu Tajemství loňského léta. Výraznou roli tu ale dostala spíš Penélope Cruz, která zažívá velmi silný ročník. Nepočítáme-li poněkud nepřesvědčivou Nevěstu!, španělská legenda pobavila v konverzačce Pozvání a zabojuje o Oscara za chválené epochální drama La bola negra. Tady stojí ve stínu sledovaného zákulisního příběhu a také extravagantního herectví Johnnyho Deppa, což může být jediná účinná páka jinak matoucího marketingu. Co si o Prokletém zatím myslíte? Doufáte, že Deppovi pomůže zpět na vrchol?
Zdroje: Lionsgate, Variety, Kinobox