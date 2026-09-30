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Počítač z ryzího zlata stojí 35 milionů. Má pouze 13 kilogramů a lepší chlazení

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Francouzský výrobce Kubb vytvořil na zakázku počítač, který se běžným sestavám vymyká hlavně materiálem. Skříň modelu Kubb Fanless je vyrobena z 24karátového zlata, váží kolem 13 kilogramů a její hodnota se pohybuje okolo 1,7 milionu dolarů.
Počítač z ryzího zlata stojí 35 milionů. Má pouze 13 kilogramů a lepší chlazení

Počítač z ryzího zlata stojí 35 milionů. Má pouze 13 kilogramů a lepší chlazení

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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