Počítač z ryzího zlata stojí 35 milionů. Má pouze 13 kilogramů a lepší chlazení

Zlatý mini PC Kubb Fanless vypadá na první pohled téměř stejně jako standardní počítač tohoto francouzského výrobce. Místo běžného hliníku je ale jeho skříň vyrobena z 24karátového zlata. Zakázkový stroj pro evropského zákazníka má podle informací FanlessTech vážit přibližně 13 kilogramů a jeho hodnota se odhaduje na 1,7 milionu dolarů, tedy zhruba 35 milionů korun.
Nejde přitom o velkou pracovní stanici. Kubb Fanless má tvar kostky o rozměrech 120 × 120 × 120 milimetrů. Standardní hliníková verze váží 2,1 kilogramu a celý její povrch slouží zároveň jako pasivní chladič. Počítač nemá ventilátory, takže při provozu nevydává hluk způsobený aktivním chlazením.
Zlato není jen drahá dekorace
Použití zlata má překvapivě i technickou výhodu. Tepelná vodivost čistého zlata se pohybuje okolo 320 W/mK, zatímco u čistého hliníku je přibližně 237 W/mK. Zlato tedy dokáže teplo vést zhruba o třetinu lépe.
U pasivně chlazeného počítače to není zanedbatelná vlastnost. Konstrukce Kubb Fanless totiž odvádí teplo z procesoru přímo do masivního kovového těla. Zlatá varianta tak není pouze extravagantní ukázkou bohatství, ale materiál skutečně může přispět k efektivnějšímu rozvodu tepla po skříni.
Ekonomické řešení to samozřejmě není. Ještě lepší tepelnou vodivost nabízí například měď, která by vyšla nesrovnatelně levněji. U počítače vyrobeného na individuální objednávku však úspora očividně nebyla hlavním cílem.
Uvnitř je překvapivě normální počítač
Samotný hardware přitom ceně zlaté skříně ani zdaleka neodpovídá. Běžný Kubb Fanless lze osadit například procesorem Intel Core Ultra X7 358H nebo AMD Ryzen AI 5 340 a až 128 GB operační paměti DDR5. Základní úložiště tvoří 1TB NVMe SSD a výrobce počítá také s druhou pozicí pro další disk.
Zlatá verze tak není extrémně drahá kvůli procesoru, paměti nebo nějakému dosud neznámému hardwaru. Prakticky celou mimořádnou hodnotu počítače tvoří jeho skříň. Při hmotnosti okolo 13 kilogramů je v ní tolik drahého kovu, že se cena zařízení pohybuje v částkách běžných spíše u luxusních automobilů nebo nemovitostí.