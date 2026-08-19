Michal Prokop oslavil jubileum, pokřtil živák Live 80 a stal se Legendou Supraphonu

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Michal Prokop oslavil jubileum, pokřtil živák Live 80 a stal se Legendou SupraphonuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Závěr minulého týdne byl v mnoha ohledech – a zejména pak z pohledu fanoušků dobré muziky – ve znamení Michala Prokopa a jeho 80. narozenin. Významné životní jubileum populární rockový zpěvák a hudebník oslavil ve čtvrtek 13. srpna. O den později jej korunoval koncertem s kapelou Framus Five na festivalu Krásný ztráty, kde při té příležitosti pokřtil koncertní album Live 80 a převzal prestižní ocenění Legenda Supraphonu. K oslavám se připojila také Česká televize, jež v sobotu 15. srpna premiérově uvedla záznam loňského koncertu ve vyprodaném Foru Karlín, z nějž vzešlo i zmíněné album Live 80.
Michal Prokop, Supraphon
Zdroj: Supraphon
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