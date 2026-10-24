Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mercedes by oslavy odložil: Když vyhraje, víkend se nám nepovedl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fakt, že se Andrea Kimi Antonelli může zítra stát novým mistrem světa, je dobře známý. Stejně tak je jasná i matematika, která mu zajistí titul. Jak se však ukazuje, v Mercedesu se na celou situaci dívají trochu jinak.
Mercedes by oslavy odložil: Když vyhraje, víkend se nám nepovedl

Mercedes by oslavy odložil: Když vyhraje, víkend se nám nepovedl

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 01:34

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Výsledky FP2 VC Spojených států: Leclerc znovu ovládl Austin
Výsledky FP2 VC Spojených států: Leclerc znovu ovládl Austin
Absence nehrozí: Leclerc navzdory porodu nechce nic vynechat
Absence nehrozí: Leclerc navzdory porodu nechce nic vynechat

Charles Leclerc se na konci roku stane otcem a porod jeho potomka se nezadržitelně blíží. Navzdory nabitému...

Výsledky FP1 VC USA: Bezproblémovou hodinu ovládl Leclerc
Výsledky FP1 VC USA: Bezproblémovou hodinu ovládl Leclerc

F1 se po šesti měsících opět přesunula do Severní Ameriky. Tento víkend se bude pozornost upírat na dnes...

Formule 2 a formule 3: Kdo už má jisté místo pro sezónu 2027?
Formule 2 a formule 3: Kdo už má jisté místo pro sezónu 2027?

Kalendáře šampionátů F2 a F3 pro sezónu 2027 FIA již představila. Souhrnem se dá poznamenat, že dle...

Rosberg přirovnal Antonelliho k Schumacherovi v nejlepších letech
Rosberg přirovnal Antonelliho k Schumacherovi v nejlepších letech

Andrea Kimi Antonelli směřuje k titulu mistra světa F1. Nico Rosberg přirovnal jeho výkony v sezóně 2026 k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.