Minisérie
Na východ od ráje ( East of Eden) vyšla na Netflixu 1. října a hned první týden se podle oficiálního žebříčku Netflixu postavila na první místo mezi anglicky mluvenými seriály. Druhý týden přidala dalších 12,6 milionu zhlédnutí a v globální TOP 10 vydržela šest týdnů v řadě. Dohromady má podle týdenních čísel Netflixu přes 32 milionů zhlédnutí.
Úspěch se přelil i mimo obrazovky. Netflix na Tudum uvádí, že počet nových posluchačů audioknihy na Spotify vzrostl o 156 %, a web
What's on Netflix píše, že prodej románu u vydavatelství Penguin Classics vyskočil skoro o 200 %.
Jak jsme psali dříve, českému překladu Steinbeckova románu Na východ od ráje dokonce vzrostla cena na Knihobotu. Ještě na jaře se tam prodával zhruba za 199 Kč. Na začátku srpna, dva měsíce před premiérou seriálu, ale cena vyskočila o překvapivých 131 %. „Před premiérou seriálu bylo vidět, že si lidé chtějí Steinbecka přečíst dřív, než ho uvidí. Zájem o knihu rostl už v létě a ceny vybraných kusů se vyšplhaly na víc než dvojnásobek původní hodnoty,“ říká Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu. Foto: Netflix O čem je Na východ od ráje?
Sedmidílná minisérie převádí celý rozsáhlý román
Johna Steinbecka o několika generacích rodiny Traskových v kalifornském údolí Salinas. Adam Trask ( Christopher Abbott) se zamiluje do tajemné Cathy, kterou hraje Florence Pugh, a ta jeho rodině i celému okolí obrátí život naruby. Dál hrají Mike Faist, Tracy Letts, Martha Plimpton nebo Ciarán Hinds.
Scénář napsala
Zoe Kazan, vnučka režiséra Elii Kazana. Ten v roce 1955 natočil slavný film s Jamesem Deanem, který ale zachytil jen konec knihy. „Je to jen tak poslední čtvrtina knihy,“ řekla Kazan rozhlasové stanici NPR. Do románu se podle svých slov zamilovala už v patnácti.
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Kalifornské údolí přitom ve skutečnosti hraje Nový Zéland. Tvůrci natáčeli od konce roku 2024 v Ōamaru, Dunedinu nebo v pohoří Central Otago, kde vznikla farma Traskových.
Jak seriál hodnotí Češi a kritici?
Čeští diváci dávají seriálu
Na východ od ráje na Kinoboxu hodnocení 74 %. V zahraničí jsou nadšenější, na webu Rotten Tomatoes má minisérie 88 % od kritiků a 86 % od diváků.
Největší chválu sklízí Florence Pugh.
„Pugh je v těchto úvodních dílech fantastická,“ napsala Alison Herman z magazínu Variety a připomněla, že Cathy je tu psychopatka v klinickém smyslu slova. Tomáš Stejskal ze Seznam Zpráv to shrnul ještě stručněji: „Florence Pugh exceluje v těžké roli Cathy.“
Nadšení ale nesdílí všichni. Bob Strauss z webu
TheWrap sice Pugh chválí, zbytek seriálu ale podle něj působí jako mužský slzopud, který se občas sleduje jako domácí úkol. Kdo má rád pomalá dobová dramata, tomu to nejspíš vadit nebude.
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Nejspíš ne. Netflix seriál od začátku ohlásil jako uzavřenou minisérii, která převádí celý román se všemi generacemi Traskových. Příběh tak v sedmi dílech dojde až na konec knihy a na pokračování není z čeho brát.
Všech sedm dílů minisérie Na východ od ráje je na Netflixu. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Netflix, What's on Netflix, NPR, Kinobox, Rotten Tomatoes, Variety, Seznam Zprávy, TheWrap