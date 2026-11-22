Pro doručení oznámení poštou při lednové valorizaci 2027 bylo nutné, aby ČSSZ obdržela žádost nejpozději 30. září 2026. Později doručená žádost se podle úřadu vztahuje až na následující valorizaci. Zmeškání termínu se ale týká způsobu doručení informace, nikoli samotného nároku na zvýšení důchodu.
Pokud jste o pravidelné zasílání papírových oznámení požádali už dříve, novou žádost podávat nemusíte. ČSSZ to připomněla ve své zprávě ze 14. září letošního roku. Česká správa sociálního zabezpečení
Bez internetu můžete přijít osobně
Čtenáři, kteří nepoužívají internet nebo se nechtějí přihlašovat do elektronických služeb, mohou požádat o vytištění oznámení na kterékoli správě sociálního zabezpečení. Tento výtisk je zdarma.
Před cestou doporučujeme ověřit úřední hodiny a dostupnost oznámení pro leden 2027. Vezměte si doklad totožnosti a pracovníkovi sdělte, že potřebujete vytisknout valorizační oznámení k důchodu. Nemusíte kvůli tomu žádat o pravidelné poštovní doručování.
Na úřad není vhodné vyrazit už nyní s očekáváním, že lednové oznámení bude připravené. U elektronické služby ČSSZ doporučuje zobrazení nejdříve v den splatnosti důchodu; před osobní návštěvou je proto rozumné dostupnost konkrétního dokumentu ověřit. cssz.gov.cz
Elektronicky si oznámení uložíte nebo vytisknete
Další možností je přihlášení na ePortál ČSSZ. Zde si lze oznámení zobrazit, uložit a případně vytisknout. Přístup k osobním údajům vyžaduje přihlášení.
Pokud máte zřízenou datovou schránku fyzické osoby, ČSSZ do ní oznámení zasílá automaticky a zdarma. Kvůli této možnosti tedy není třeba podávat žádost o papírový dopis. cssz.gov.cz
Za poštovní doručení někteří důchodci platí
Osobní převzetí výtisku a doručení dopisu domů mají rozdílná pravidla. Zasílání poštou je u lidí narozených od roku 1955 zpoplatněné. Náklady ČSSZ odečítá z první valorizované splátky důchodu.
Lidé narození před 1. lednem 1955 poštovné za oznámení nehradí. Ani jim však papírový dopis nechodí automaticky jen na základě věku — pro tento způsob doručování je rovněž nutná žádost. cssz.gov.cz
Na změnu doručování jsme na i60 upozorňovali již v článku O tištěné valorizační oznámení pro lednovou valorizaci mohou klienti žádat jen do konce září. Vyšel 18. září 2025 a týkal se tehdy přípravy na leden 2026. Pro nadcházející leden 2027 platil termín 30. září 2026.
Kdo jej nestihl, nemusí čekat na dopis ani si kvůli tomu pořizovat chytrý telefon. Bezplatný výtisk na správě sociálního zabezpečení zůstává dostupnou cestou.
Zdroje: ČSSZ — informace k lednové valorizaci 2027, ČSSZ — způsoby získání valorizačního oznámení.