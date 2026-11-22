Polský seriál 1983 měl na Netflixu premiéru 30. listopadu 2018 a podle Netflixu šlo o jeho první původní seriál z Polska. Teď se k němu mnozí diváci vracejí. Chválí chytrý scénář a silné záběry. Někteří dokonce radí nedávat ho naráz, ale pomalu si ho vychutnat. O čem je seriál 1983?
Teroristické útoky z roku 1983 v seriálu zastaví cestu Polska ke svobodě a Sovětský svaz se nikdy nerozpadne. V roce 2003 je země represivním policejním státem a její vedení chystá tajný plán, který může změnit celý svět. Na stopu spiknutí, které drží režim u moci, přijdou unavený vyšetřovatel Anatol Janów v podání
Roberta Więckiewicze a idealistický student práv Kajetan Skowron, kterého hraje Maciej Musiał.
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Svět seriálu je plný drobností, které baví hlavně fanoušky alternativní historie. V odboji působí skupina Lehká brigáda. V téhle verzi dějin navíc v amerických volbách v roce 2000 vyhrál Al Gore.
Seriál má osm dílů po zhruba hodině, takže se dá zvládnout za pár večerů. Hrají v něm také Michalina Olszańska, Zofia Wichłacz nebo
Andrzej Chyra. Foto: Netflix Za kamerou stála i Agnieszka Holland
Seriál vymyslel americký scenárista Joshua Long a produkovala ho mimo jiné společnost The Kennedy/Marshall Company Franka Marshalla. Režii si rozdělily čtyři režisérky: Agnieszka Holland, její dcera Kasia Adamik, Olga Chajdas a Agnieszka Smoczyńska.
Českým divákům netřeba
Agnieszku Holland představovat. Připomeňme, že vystudovala pražskou FAMU, pro HBO natočila třídílný Hořící keř o Janu Palachovi a za Šarlatána s Ivanem Trojanem získala Českého lva za režii.
Druhá řada nikdy nevznikla. Long ještě v roce 2019 podle polského webu
Spider's Web tvrdil, že na ní pracuje a dohoda s Netflixem počítala se třemi řadami. Netflix ale seriál už neprodloužil.
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Čeští diváci dávají seriálu 1983 na
ČSFD 72 %. Jeden například chválí politický thriller i dobře vymyšlený svět. Jiný ocenil hlavně pozměněné dobové reálie, ale vadilo mu, že děj nakonec vyřeší jen část zápletek.
Najdou se i ostré hlasy. Jeden z diváků seriál na ČSFD označil za průšvih s nevěrohodnými dialogy, další ho naopak dokoukal s chutí a doufal:
„Snad bude druhá série.“ Té se ale už nedočkal.
Podobně rozpolcení byli i kritici. Ani Bundel z
NBC News ho označila za možná jeden z nejlepších seriálů roku na streamovacích službách, Jennifer Wilson z The New Republic ho chválila za herce, ale podle ní mu chyběl lepší padouch. V Polsku byly recenze výrazně tvrdší a Holland podle webu Antyweb seriál dokonce hájila na Facebooku.
Podle nás si 1983 nové diváky zaslouží. Kdo má rád temné politické thrillery a otázky typu „co by bylo, kdyby“, najde v něm atmosféru, jaké se ve středoevropských seriálech moc nevidí.
Všech osm dílů seriálu 1983 najdete na Netflixu. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Netflix, FilmVandaag, NBC News, The New Republic, Spider's Web, ČSFD, Antyweb