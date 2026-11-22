Když se před Vánoci vytahují ze skříní staré krabice, málokdo přemýšlí, kolik mohou jejich křehké poklady stát. Sklenění ptáčci, lesklé šišky, barevné zvonky nebo kouličky s prohlubní bývaly běžnou součástí československých domácností. Dnes se některé prodávají na internetových aukcích za částky, které by jejich původní majitele zřejmě překvapily. Jiné ovšem zůstávají bez zájemců, i když vypadají na první pohled podobně.
Za zvonky přes dva tisíce, za jiné ozdoby jen stovky
Výmluvný příklad pochází z aukce ukončené 13. září 2026. Sada starých foukaných zvonků s figurkami uvnitř, podle prodejce z osmdesátých let, našla kupce za 2 200 korun. Podstatné je, že nešlo o odhad ani cenu, kterou si prodávající pouze přál. U nabídky je uvedena dokončená aukce s vítězným přihazujícím. O týden dříve se jiná sada ozdob, tentokrát kulovitých reflektorů, prodala za 900 korun.
Úplně jiný obrázek nabízí říjnový prodej deseti starších baněk v původní krabici, které prodejce označoval jako výrobky družstva Irisa Vsetín. Kupující za celou sadu zaplatil 295 korun. Naopak staré ozdoby ve tvaru raket, nabízené za 650 korun, v zářijové aukci nezískaly ani jeden příhoz. Právě takové rozdíly jsou důvodem, proč nelze jednoduše napsat, že všechny ozdoby z dob Československa mají hodnotu několika tisíc.
Víc než stáří rozhoduje motiv, stav a úplnost
Sběratelský zájem může vzbudit nezvyklý tvar, pracné ruční zdobení, dochovaná sada nebo motiv, který se dnes běžně nevyrábí. U skleněných ozdob je důležitý také stav. Odřená barva, prasklina u závěsu, chybějící část nebo později nahrazený doplněk mohou cenu výrazně snížit. Naopak původní krabice s etiketou někdy pomůže určit výrobce a přibližné období vzniku. Sama o sobě však nezaručuje, že ozdoby uvnitř pocházejí z téže doby.
Za pozornost stojí třeba drobné foukané figurky, ozdoby s prohloubeným středem nebo zvonky, jejichž vnitřek zdobí samostatná figurka. U každého nálezu je ale nutné porovnávat podobné kusy: stejně velké, stejně zdobené a především v obdobném stavu. Cena jedné neobvyklé sady nevypovídá o hodnotě všech zvonků, které doma najdete.
České vánoční sklo má delší historii, než se zdá
Za starými ozdobami se skrývá i kus domácího sklářství. Ruční foukání a zdobení vánočních ozdob se v českých zemích rozvíjelo už v minulých stoletích, větší význam získalo zejména ve dvacátém století. Vedle tradičních foukaných baněk vznikaly i ozdoby z dutých skleněných perliček. Právě perličková výroba z Poniklé se roku 2020 dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Je však potřeba rozlišovat jednotlivé technologie: stará malovaná baňka a perličková hvězda nejsou totéž a jejich sběratelská hodnota se posuzuje odlišně.
Lidé často určí stáří podle rodinné vzpomínky, ale i ta může být nepřesná. Krabice se během desetiletí doplňovaly novými kusy a původní obaly se používaly opakovaně. Proto pomůže vyfotit nejen ozdoby, ale i štítky, víčka, závěsy a celkový obsah sady.
Jak zjistit cenu a neudělat zbytečnou chybu
Nejspolehlivější orientací nejsou částky z běžných inzerátů, nýbrž ceny skutečně dokončených prodejů. V aukční historii hledejte shodný motiv a porovnávejte počet kusů, poškození i to, zda se předmět opravdu prodal. Nabídka za pět tisíc korun ještě neznamená, že ji někdo za tolik koupil. Pokud se ozdoba od ostatních výrazně liší, může dávat smysl posouzení zkušeným sběratelem nebo starožitníkem.
Při prohlížení postupujte opatrně. Staré vrstvy barvy a zdobení mohou být citlivé na vlhkost i mechanické čištění. Nezkoušejte násilím snímat kovové závěsy a nevylepšujte vzhled přelakováním. Křehké kusy je rozumné oddělit měkkým obalovým materiálem, uchovávat je v suchu a mimo prudké změny teplot. Původní krabici nevyhazujte, i když je zažloutlá nebo potrhaná.
Ne každá krabice je poklad, přesto stojí za prohlédnutí
Zájem o retro vánoční výzdobu spojuje nostalgii s řemeslnou hodnotou. Někdo hledá přesně takového ptáčka, jakého mívala jeho babička, jiný chce doplnit sbírku o určitý tvar nebo výrobce. Z finančního hlediska je ale důležité nepodléhat představě, že samotné stáří rovná se vysoká cena. Rozhoduje konkrétní kus a skutečný zájem kupujících. Než tedy starou výzdobu rozdáte nebo vyhodíte, věnujte jí chvíli pozornosti. Možná mezi známými baňkami objevíte něco výjimečného – a i kdyby ne, zůstává jí kus rodinné historie.
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