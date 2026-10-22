Catherine Deneuve má 83. Její francouzský chic přežil šedesát let trendů a pořád nepůsobí jako kostým

Catherine Deneuve slaví 22. října 83 let a její kariéra už dávno přesahuje běžnou představu „dlouhověkosti“ v showbyznysu. Na filmovém plátně se objevuje od konce padesátých let, v roce 2026 znovu přijela do Cannes s novými filmy a módní média pořád analyzují, co má na sobě. To není nostalgie po jedné slavné dekádě. Deneuve se podařilo něco mnohem těžšího: vytvořit styl, který je rozpoznatelný, ale nezamrzl v čase.
Její základ nikdy nebyl komplikovaný
Když se podíváš na archivní fotografie, opakují se docela jednoduché věci: dobře střižený kabát, pouzdrové nebo áčkové šaty, černá a námořnická modř, leopardí vzor, kvalitní kabelka, nízké lodičky nebo jednoduché kozačky. Vogue opakovaně připomíná, že Deneuve patřila k ženám, které uměly výrazný obraz postavit na několika jasných prvcích místo na hromadě trendů. Právě proto její fotografie ze šedesátých let často vypadají překvapivě současně.
Belle de Jour a Yves Saint Laurent: když kostým přestane být jen kostým
Zásadní kapitolou je samozřejmě film Belle de Jour z roku 1967. Yves Saint Laurent pro Deneuve vytvořil šatník, který pracoval s přísností, čistými liniemi a dokonale kontrolovanou elegancí. Vztah herečky s návrhářem ale nezůstal u jednoho filmu. Stali se přáteli a Deneuve se stala jednou z jeho nejviditelnějších múz. Jejich spojení pomohlo definovat obraz francouzské elegance, který dodnes kopírují kampaně, editorialy i „French girl“ návody na internetu.
Blond není detail, ale podpis
Deneuve se narodila jako brunetka a blond barva přišla až později. Spolu s objemným účesem, měkkou ofinou nebo vyčesanými vlasy a výraznější oční linkou se z ní stal jeden z nejčitelnějších beauty podpisů evropského filmu. Zajímavé je, že ani tento podpis nezůstával vždy stejný: účes se zjednodušoval, objem měnil a líčení bylo v různých dekádách silnější i střídmější. Identita zůstala, přesná podoba se hýbala.
V roce 2026 pořád funguje stejný princip
Na letošním festivalu v Cannes se Deneuve objevila v několika velmi čistých kombinacích: saténová tunika a dlouhá sukně, žlutá košile smokingového střihu s černou sukní, jednoduché lodičky. Žádná snaha „omladit“ se teenagerským trendem, ale ani rezignace do bezpečné uniformy. Je to dobrá lekce z oblékání v jakémkoli věku: osobní styl nemusí znamenat, že přestaneš sledovat módu. Znamená, že ji filtruješ.
Co si z Deneuve vzít do vlastního šatníku
Ne kopírovat blond drdol a kupovat vintage Saint Laurent. Mnohem užitečnější je její princip: najít pár prvků, které ti skutečně sedí, a nechat je procházet různými sezonami. Jeden typ kabátu. Barvu, ve které se cítíš dobře. Tvar bot. Šperk, který se vrací. Účes, který se může měnit, ale pořád je tvůj. Trendy pak nejsou nový kostým každé tři měsíce, jen čerstvá vrstva na něčem, co už má vlastní charakter.
Ikona není člověk, který se nemění
Na Catherine Deneuve je možná nejpřitažlivější právě to, že její styl nikdy nestál na zastavení času. Archivní fotografie jsou krásné, ale stejně zajímavé je vidět ji v roce 2026: pořád pracuje, pořád chodí na premiéry, pořád má vztah k módě. Ne proto, aby dokazovala, že „na svůj věk vypadá skvěle“. Prostě proto, že styl není věková disciplína.
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Zdroje: Universal Music France – Catherine Deneuve, biografie [1], Vogue France – Le style inimitable de Catherine Deneuve [2], Vogue – Catherine Deneuve and Saint Laurent Celebrate 50 Years of Belle de Jour [3], Vogue France – Catherine Deneuve au Festival de Cannes 2026 [4]. foto wikimedia commons