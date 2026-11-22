Pětitisícovka patří mezi bankovky, které většina lidí nedrží v ruce každý den. Letos se navíc objevila její neobvyklá podoba. Na bankovce se zachoval známý portrét Tomáše Garrigua Masaryka i všechny běžné ochranné prvky, přibyl však slavnostní přítisk na lícní straně. Kdo neví, kam se podívat, může novinku snadno přehlédnout. Pro sběratele je přitom právě tento detail tím nejzajímavějším.
Dvě stě tisíc kusů k jednomu výročí
Speciální pětitisícikoruna byla vydána 22. září 2026 jako připomínka sta let od zahájení činnosti Národní banky Československé. Základem je běžný vzor 2023, takže nejde o úplně nově navrženou bankovku. Její zvláštností je přidaná fólie s optickými efekty. Vzniklo 200 000 kusů a jejich prvotní distribuce probíhala výměnou za hotovost ve stejné nominální hodnotě. Na jednoho zájemce připadaly nejvýše tři bankovky.
Nejde tedy o miniaturní emisi čítající několik stovek exemplářů. Přesto má přesně vymezený náklad a připomíná konkrétní historickou událost. Spolu s bankovkami se prodávaly také speciální přebaly. Těch bylo pouze 30 000 a jejich původní cena činila 100 korun. Přebal není součástí platidla, ale pro sběratele může být zajímavým doplňkem.
Jak ji odlišit od obyčejné pětitisícovky
Rozhodující je stříbřitá plocha na kuponu lícní strany. Při naklánění mění barevný vzhled podle světla a úhlu pohledu. Objevuje se na ní výroční logo s číslem 100, letopočty 1926 a 2026, dva drobné portréty Masaryka a QR kód, který odkazuje na výroční stránky. Přítisk je vytvořen technologií horké ražby. Na rozdíl od běžného potisku působí jako samostatný lesklý bezpečnostní detail.
Samotný QR kód však není důkazem pravosti: odkaz lze snadno napodobit. Při kontrole bankovky je nutné sledovat všechny ochranné prvky a srovnávat je s oficiálním vyobrazením. Podezřelé kusy nebo nabídky s nekvalitními fotografiemi si zaslouží zvýšenou opatrnost. Důležité je rovněž rozlišit originální bankovku od reprodukce či suvenýru.
Za kolik se skutečně prodala
Z dokončených podzimních aukcí lze doložit několik konkrétních částek. Jeden exemplář se 1. října prodal za 5 800 korun. Další bankovka našla 2. října kupce za 5 705 korun a jiná nabídka skončila 4. října na 6 490 korunách. Nejde o pevný ceník, nýbrž o ceny jednotlivých prodejů, do nichž se promítá zachovalost, sériové číslo, zájem přihazujících a případné příslušenství.
Že vyšší požadovaná částka není zárukou úspěchu, ukazuje i jiná aukce: bankovka nabízená za 6 545 korun skončila bez jediného příhozu. Při oceňování proto nestačí najít nejdražší inzerát. Větší vypovídací hodnotu má soubor dokončených prodejů stejného typu a stejné zachovalosti.
Platí s ní obchodník stejně jako s ostatními penězi?
Ano. Výroční pětitisícikoruna je oběžná bankovka a zákonné platidlo v České republice. Přítisk z ní nedělá pouhou pamětní tiskovinu ani poukaz, který by bylo nutné někde zvlášť směnit. Při placení má nominální hodnotu 5 000 korun, bez ohledu na to, kolik by za ni případně nabídl sběratel. Právě proto by její použití při běžném nákupu mohlo pro majitele znamenat ztrátu případného sběratelského příplatku.
Přímá výměna na pokladnách skončila 30. října 2026. To ale neznamená, že by bankovka přestala platit. Kdo ji vlastní, může ji držet ve sbírce nebo používat jako běžnou hotovost. Je ovšem rozdíl mezi jejím právním statusem a cenou, na které se dohodne kupující s prodávajícím.
Zachovalost je stejně důležitá jako samotný přítisk
Sběratelé obvykle přikládají velkou váhu stavu bankovky. Přeložení, zmačkané rohy, skvrny nebo stopa po lepicí pásce mohou cenu snížit. Pokud ji chcete uchovat, neohýbejte ji a uložte ji do vhodného obalu určeného pro bankovky, nejlépe mimo vlhkost a přímé slunce. Při koupi od jiné osoby si prohlédněte reálné fotografie přední i zadní strany a ověřte, zda prodejce nabízí přesně zobrazený kus.
Výroční bankovka je pěknou ukázkou toho, jak se z obyčejného platidla může stát vyhledávaný sběratelský předmět. Zázračné zhodnocení ale zaručeno není. Číslo 200 000 určuje velikost emise, nikoliv její budoucí cenu. Tu budou vždy určovat skuteční kupující.
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