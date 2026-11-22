Jmenuje se THE 800XL a za jeho vznikem stojí trojice Atari, britské studio Retro Games Ltd. a distributor PLAION REPLAI. Předobjednávky byly spuštěny 8. října 2026 a expedice má začít 23. dubna 2027. Nejde přitom o další miniaturní retro krabičku, kterých trh nabízí desítky. THE 800XL je počítač plné velikosti s mechanickou klávesnicí o 57 klávesách, HDMI výstupem pro moderní televizory, funkčním slotem pro většinu původních cartridge z éry Atari 400/800/XL/XE a 25 předinstalovanými hrami. A pak je tu funkce, která ho od běžných retro konzolí odlišuje nejvíc: režim Classic Mode s vestavěným Atari BASICem. V něm můžete psát, ukládat a spouštět vlastní programy, přesně jako to dělaly děti v roce 1983.
Počítač v klávesnici, ne konzole pod televizí
Původní Atari 800XL představovalo typický příklad konceptu „počítač v klávesnici“. Stačilo ho připojit k televizoru, zapnout a uživatel se ocitl v prostředí BASICu, připravený zadávat příkazy. THE 800XL tento princip zachovává, pouze místo analogového obrazového výstupu nabízí HDMI. Podporuje televizní normy PAL při 50 Hz i NTSC při 60 Hz, poměr stran 4:3, režim pixel-perfect pro přesné zobrazení původních pixelů a volitelné CRT filtry, které na moderním displeji napodobují obraz starého televizoru. V praxi tedy stačí připojit HDMI kabel k současné televizi nebo monitoru a můžete začít.
Mechanická klávesnice tu není jen na ozdobu. V režimu Classic Mode se zařízení chová jako původní Atari: po zapnutí se uživatel ocitne přímo v prostředí Atari BASICu. Může psát vlastní programy, experimentovat a ukládat výsledky své práce. Nejde o moderní vývojové prostředí ani výukovou platformu s návody a tutoriály. Je to původní BASIC, který v osmdesátých letech otevřel cestu k programování milionům lidí. A právě tím se THE 800XL odlišuje od většiny dnešních retro zařízení. Neslouží pouze ke spouštění starých her, ale vrací do domácností také samotný zážitek z používání osmibitového počítače.
25 her, dvě skryté a celá knihovna z USB
Předinstalovaná kolekce obsahuje známé klasiky i méně známé tituly:
- Arkádové hity: Asteroids, Centipede, Millipede, Missile Command, Crystal Castles, BattleZone, Berzerk
- Kultovní strategie a RPG: M.U.L.E., The Seven Cities of Gold, Star Raiders II
- Plošinovky a akční hry: Boulder Dash, Miner 2049er, Henry’s House, Encounter, Elektraglide
- Další tituly: Airball, Basketball, Bristles, Capture the Flag, Flip and Flop, Hover Bovver, Lee, O’Riley’s Mine, Wavy Navy, Yoomp!
Podle Retro Games se v systému nacházejí také dvě skryté bonusové hry, Castle Crisis a Super Breakout. Odemknout je lze připojením analogového ovladače. Součástí balení je rovněž joystick THECXSTICK.
Pokud máte vlastní sbírku her, nemusíte se omezovat pouze na předinstalované tituly. THE 800XL umožňuje načítat hry a další software z USB flash disku. Podporuje obrazy cartridge, disket i kazet a také tituly určené pro Atari 5200. Funkční cartridge slot navíc umožňuje používat většinu původních fyzických modulů.
Je však důležité upřesnit jednu věc: THE 800XL nemá vestavěný kazetový magnetofon. V kontextu Atari se slovem „kazety“ často označují cartridge, tedy plastové moduly, které se zasouvají do slotu na horní straně počítače. Klasické audiokazety lze využít pouze prostřednictvím jejich digitálních obrazů načítaných z USB.
Herní výbavu doplňují také moderní funkce, které u původního hardwaru nebyly běžné. K dispozici je možnost kdykoli uložit pozici a vrátit se ve hře o několik desítek sekund zpět.
Kde se THE 800XL nachází na mapě retro trhu
THE 800XL míří do segmentu, který dosud nebyl příliš dobře pokrytý. Na jedné straně stojí levné emulační mini konzole, například starší THE400 Mini od stejného výrobce. Ta nabízí 25 her, HDMI výstup a pět USB portů, je však přibližně poloviční, nemá mechanickou klávesnici ani cartridge slot. Atari BASIC na ní sice spustíte, ale potřebujete k tomu připojit samostatnou počítačovou klávesnici.
Na druhé straně stojí dražší FPGA projekty určené především nadšencům. ZX Spectrum Next Plus stojí 305 liber (zhruba 9 500 Kč), zatímco Commodore 64 Ultimate začíná na 349,99 dolaru. Obě zařízení využívají technologii FPGA, která umožňuje hardwarově napodobit fungování původních čipů. Cenou i zaměřením však oslovují především skutečné retro nadšence a puristy.
THE 800XL s cenou 219,99 eura (v Česku 5 399 Kč) je dostupnější alternativou. Právě v tom může spočívat jeho největší přitažlivost. Nejde jen o seznam předinstalovaných her, ale o snadno dostupný vstup do světa retro počítačů. K používání nepotřebujete znát FPGA scénu ani investovat dvojnásobek ceny.
Česká dostupnost a co je v krabici
V Česku je THE 800XL už zalistovaný na Alza.cz, kde je k dispozici v předobjednávce za 5 399 Kč. Datum vydání je stanoveno na 23. dubna 2027. Oficiální evropský obchod PLAION REPLAI zatím Českou republiku mezi podporovanými zeměmi neuvádí, takže nákup prostřednictvím tuzemských prodejců se jeví jako jistější možnost.
V balení najdete samotný THE 800XL, joystick THECXSTICK, napájecí kabel USB-C a HDMI kabel. Síťový adaptér součástí balení není, takže budete potřebovat vlastní s výstupním proudem alespoň 3 A. Je to drobnost, která by ale mohla při prvním rozbalení nepříjemně překvapit.
O vnitřní architektuře zařízení výrobce zatím mnoho neprozradil. Neuvádí, zda používá původní čipy, nebo technologii FPGA. Vzhledem k funkcím, jako je ukládání pozic, přetáčení hry zpět a načítání softwaru z USB, a také s ohledem na to, že předchůdce THE400 Mini využívá softwarovou emulaci, lze předpokládat, že podobné řešení najdeme i v THE 800XL. Pro běžného uživatele to nemusí představovat žádný problém. Pro puristy, kteří požadují hardwarovou repliku s přesností na jednotlivé procesorové cykly, však může být absence podrobnějších informací důvodem, proč s nákupem ještě počkat.
Atari 800XL v roce 1983 otevřelo statisícům lidí dveře do světa osobních počítačů. THE 800XL v roce 2027 neslibuje technologickou revoluci. Chce především znovu zpřístupnit zážitek, díky kterému se celá generace naučila objevovat možnosti počítačů. Stačí připojit HDMI kabel a napsat 10 PRINT „HELLO“.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda