V prosinci 1990 našel chodec v křovinách na pražském Jižním Městě tělo devatenáctileté studentky Markéty Čápové se šálem zavázaným kolem krku na dvojitý uzel. Během necelého roku zemřely na Praze 4 stejně šestnáctiletá Šárka Hynčicová a šestadvacetiletá Pavlína Horčičková, všechny tři při návratu domů pár kroků od cíle. Kriminalisté vyslechli kolem dvou tisíc svědků, prověřili na dvě stě podezřelých a nasadili analýzu DNA. Případ je promlčený a pachatele se nikdy nepodařilo vypátrat.
Poslední cesta na Jižní Město
Devatenáctiletá Markéta Čápová pocházela z Brtnice na Vysočině a bydlela na kolejích Otava. V prosinci 1990 strávila večer s přáteli na Václavském náměstí a v noci zamířila se známým Petrem D. na noční autobus 505 u Muzea. Doprovod až ke kolejím odmítla, a tak přítel vystoupil na I. P. Pavlově a zamával jí. Při vystupování na Jižním Městě si jí všiml řidič, poslední člověk kromě vraha, který ji viděl živou.
O dva dny později nahlásil otec pohřešování a 27. prosince našel chodec její tělo v křovinách kousek od kolejí. Zemřela v noci na 20. prosince, vrah ji uškrtil bílým pleteným šálem na dvojitý uzel a z rukou jí vzal zlaté prsteny. „O její smrti jsem se dozvěděla z televize. Dodnes na Markétu myslím a řekla bych, že čím dál častěji. Nebyla jsem schopná doposud navštívit její hrob,“ řekla v roce 2021 pro Deník kamarádka Hana V. z Jihlavy.
Policie zprvu prověřovala muže, který tehdy přepadal a znásilňoval ženy z téhož nočního autobusu. Část útoků objasnila, u obviněného se však ukázalo, že Čápovou nezabil.
Pár kroků od domova v Podolí
V srpnu 1991 udeřil vrah znovu. Šestnáctiletá gymnazistka Šárka Hynčicová slavila večer s kamarádkami narozeniny ve vinárně U Fausta na Karlově náměstí a odešla s jedním z mladíků, se kterými se tam seznámily. Policie ho později vypátrala pomocí televize a rozhlasu, ale na činu podíl neměl. Doprovodil ji jen na zastávku Výtoň, kde v noci nastoupila sama do nočního spoje směrem do Modřan.
Zřejmě vystoupila na Kublově, odkud to měla domů do Podolí pár kroků. Od rána 13. srpna po ní rodina i policie pátraly, odpoledne našli tělo v křoví u cesty poblíž podolské vodárny. Zemřela v noci a kolem krku měla šátek s dvojitým uzlem.
Třetí oběť ze Zeleného pruhu
Na podzim téhož roku zemřela šestadvacetiletá Pavlína Horčičková. Bydlela na ubytovně na Zeleném pruhu a 5. listopadu 1991 si odpoledne převážela městskou dopravou drobnosti do nového podnájmu u Smíchovského nádraží. Pátrání ztížilo to, že jako členka společenství Živá voda denně oslovovala desítky cizích lidí.
Druhý den ráno našli její tělo v hustém křoví u pěšiny k ubytovnám. Zemřela večer předtím, vrah ji znásilnil a uškrtil šátkem na dva uzly. Oblečení i batoh zůstaly poblíž, peníze a doklady zmizely.
Genetická stopa v době bez internetu
Všechny tři ženy zemřely během necelých jedenácti měsíců na Praze 4 nedaleko nočních zastávek. U Čápové už týden po činu biologické stopy zajistit nešlo, ale genetický profil spojil vraždy Hynčicové a Horčičkové a k Čápové je přiřadil stejný způsob provedení i uzel. Pražští kriminalisté pod vedením Josefa Lottese poslali profil přes Interpol i do okolních států.
„Tehdy jsme jako jedni z prvních využili nejmodernější metody práce… Potvrdilo to naši prvotní domněnku, že skutečně jde o jednoho pachatele. Ale nechytili jsme ho,“ řekl v roce 2021 Lottes. Podle znalců svědčil způsob vražd o duševní nemoci pachatele. V okolních ubytovnách tehdy přebývaly stovky cizinců bez přesných seznamů i řada amnestovaných, a policie proto zvažovala, že vrah byl cizinec, který odjel ze země, případně že zemřel.
Promlčený případ bez trestu
Speciální týmy se k případu v dalších desetiletích opakovaně vracely a porovnávaly genetické profily vytipovaných osob, ale bez výsledku. Případ je dnes promlčený a pachatele už nelze potrestat.
Proti promlčování vražd bojuje spolek Nepromlčíme a podle průzkumu agentury Ipsos z roku 2020 považovali promlčení vraždy za nemorální zhruba čtyři z pěti Čechů. Od konce roku 2025 se u vražd promlčecí doba prodloužila na třicet let a Senát letos v září schválil návrh, aby se vražda nepromlčovala vůbec. O změně ale ještě rozhodne Sněmovna a vztahovala by se jen na vraždy spáchané po její účinnosti, na tento případ tedy ne.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (pomniky.estranky, prahain, denik).