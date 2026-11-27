Hokejisté Plzně udolali Brno 1:0, prvním gólem v sezoně rozhodl Mikko Petman
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Hokejisté Plzně udolali Brno 1:0, prvním gólem v sezoně rozhodl Mikko PetmanZdroj: HC Škoda Plzeň
Článek byl publikován 27.11.2026 19:48
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