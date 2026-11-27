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Český slavík není pouze svátkem hudby, ale také přehlídkou odvážných modelů. Loni červenému koberci dominovaly hluboké výstřihy, vysoké rozparky i extravagantní kreace. Pozornost na sebe strhla Tereza Ramba, Tereza Kerndlová či Jan Bendig. Kdo letos překvapí?
Odvážné výstřihy a nekonečné rozparky
Jednou z nejvýraznějších žen loňského večera byla Tereza Ramba. Herečka vynesla černý lesklý kostým s výstřihem sahajícím téměř k pupíku. Své přednosti nechala vyniknout také Tereza Kerndlová. Na odvážný model vsadila i Gabriela Gášpárová z Love Islandu.
Velkým trendem byly vysoké rozparky. Své nohy vystavily na odiv Olga Lounová, Natálie Kotková, Andrea Kalousová či Denisa Pfauserová. V modrých saténových šatech zazářila také Monika Bagárová.
Muži se nenechali zahanbit
O pořádný módní rozruch se postaral Jan Bendig, který dorazil v bílém modelu s mohutnou kožešinovou vlečkou. Svému extravagantnímu stylu zůstal věrný také Richard Krajčo. Ten rudý semišový oblek doplnil dámským psaníčkem. Pozornost přitahovala i Dara Rolins, která vsadila na výraznou vestu, děrované punčochy a vysoké kozačky.
Kdo překvapí letos
Překonají české celebrity své loňské modely? Velká očekávání tradičně vzbuzují Jan Bendig, Richard Krajčo či Dara Rolins. Překvapit ale může i někdo, od koho by módní extravaganci nikdo nečekal. Už dnes večer se ukáže, kdo se stane hvězdou červeného koberce a kdo naopak šlápne vedle.
Na módu z loňského ročníku se můžete podívat v naší fotogalerii. Zdroj: Aplausin.cz