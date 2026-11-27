Hosté si aktivitou vynutili první přesilovku v utkání a v čase 8:19 ji dokázali využít. Melancon u modré čáry nahrál doleva Kevinu Klímovi, jehož křížný pas u pravé tyče sklepl do sítě Nenonen. Při další početní výhodě Hradce Melancon zakončoval sám a Machovský musel pokrýt jeho dvě tvrdé střely příklepem.
První i druhou třetinu zápasu provázela častá vyloučení. Ve 29. minutě usedl na trestnou lavici potřetí v zápase Mudrák a Olomouc po dvaceti sekundách trestala. Z hranice kruhu zamířil nad Škorvánkovo rameno Plášek a srovnal. Poté se znovu připomněl kanadský bek v dresu Mountfieldu Melancon, domácí brankář dalekonosný pokus vyrazil do strany. Škorvánek zase v obdobné situaci zasáhl proti Cosgrovovi.
Ke konci prostředního dějství našel Radil dlouhou přihrávkou před brankou volného Miškáře, který ale Machovského nepřekonal ani nadvakrát. Olomoucký Spodniak následně na levém křídle obehrál bránícího Kalinu a dostal se před Škorvánka, slovenský gólman však bekhendový blafák mezi betony v podání svého krajana zneškodnil.
Olomouc si ve třetí části vyzkoušela čtyřminutovou přesilovku, zužitkovat ji však nedokázala. Deset minut před vypršením základní hrací doby minul ve výhodné pozici Matýs, naopak hosté se v čase 50:33 vrátili do vedení. Druhým gólem v duelu se o to postaral Nenonen, jenž se po Čachově přihrávce od hrazení trefil do vzdálenějšího horního rohu Machovského branky.
Domácí v závěru odvolali brankáře, k vyrovnání jim to ale nepomohlo. Výhru Hradce místo toho minutu a jedenáct sekund před sirénou pojistil téměř přes celé kluziště kapitán Radil.
HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 29. Plášek (Cosgrove, Navrátil) - 9. Nenonen (Kevin Klíma, Melancon), 51. Nenonen (Čacho, Miškář), 59. Radil. Rozhodčí: Ondráček, Schenel - Rampír, Axman. Vyloučení: 5:8, navíc Matýs - Kevin Klíma oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 3661.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Freibergs, Stella, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek - Navrátil, Macuh, Plášek - Herčík, Štohanzl, J. Kos - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Matýs, Anděl, Tomeček. Trenér: Fiala.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, D. Sýkora, Vála, Mudrák, Vukojevic - Radil, Miškář, R. Pavlík - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Kousal - Nenonen, Čacho, Kohout - Jergl, Tamáši, Pilař. Trenér: T. Martinec.