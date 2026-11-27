Po změně stran dostal červenou kartu i hostující Tichomir Kostadinov a v 65. minutě otočil stav Alexis Alégué. V závěru byl ještě vyloučen gólman Slovácka Milan Heča a výhru nováčka v dlouhém nastavení podtrhli Neil Glossoa a Sacha Komljenovic.
Artis v lize zvítězil podruhé za sebou a v neúplné tabulce se minimálně do neděle dostal mimo barážové příčky na 13. místo. Celek z Uherského Hradiště neuspěl po dvou výhrách a na brněnského soupeře ztrácí z předposlední pozice tři body.
Artis začal za mrazivého počasí souboj sousedů ze dna tabulky aktivně a hostující obranu zlobil především výpady po pravé straně, které táhl Glossoa. První klíčový moment nastal na konci deváté minuty. Adediran se na polovině hřiště zbytečně ohnal po Královi a zasáhl ho do obličeje. Rozhodčí Volek bez váhání vytáhl červenou kartu a k velkému překvapení domácích poslal nejlepšího střelce Artisu předčasně do kabin.
Slovácko v druhém zápase po sobě dostalo možnost přesilovky. Do obrazu hry se to zpočátku příliš nepromítlo, Artis dobře bránil střed pole a snažil se o brejky. Pokus Šviderského skončil těsně vedle, početní výhodu hosté využili až ve 33. minutě. Kašíkův výkop vrátil Sarapata zpět před vlastní šestnáctku, kde se míče zmocnil Havlík a sám před brankářem nezaváhal. Zkušený záložník skóroval podruhé v ligové sezoně.
Vzápětí nebezpečně vystřelil Vorlický a po něm tvrdě Trávník. Domácí ale i v oslabení dokázali srovnat. Svoji chybu odčinil ve 45. minutě Sarapata, který po brejku Papalelého procpal míč mezi váhajícími stopery za záda Heči. Připsal si druhý ligový gól.
Krátce po přestávce se srovnal i počet hráčů na trávníku. Kostadinov ve 49. minutě udeřil do tváře unikajícího Boháče a byl rovnou vyloučen. Severomakedonský záložník inkasoval už druhou červenou kartu v sezoně.
V 53. minutě prostřelil hradbu těl domácí Alégué, ale Glossoa stál v ofsajdu a i když se míče nedotkl, bránil ve hře. Gól tak platit nemohl. Kamerunský křídelník se nicméně přece jen dočkal regulérní trefy. Po rychlém brejku Ndiayeho a chybě Vaška se Alégué v 65. minutě prosadil střelou z hranice šestnáctky a otočil stav.
Sudí Volek v 74. minutě nařídil penaltu pro domácí za faul Behiratcheho na Boháče, po zásahu videorozhodčího však verdikt odvolal, neboť akci předcházel ofsajd. Závěrečný tlak Slovácka zmařil gólman Heča, který nepochopitelně chytil míč do rukou několik metrů před vápnem a v 87. minutě dostal červenou kartu.
Jelikož hosté už pětkrát vystřídali, musel zápas dochytat obránce Behiratche. Rozhodčí nastavil 11 minut a provizorní gólman Slovácka během nich dvakrát inkasoval. Nejprve se střelou ke vzdálenější tyči prosadil Glossoa a poté proměnil únik střídající Komljenovic. Artis ve čtvrtém vzájemném duelu za poslední půlrok poprvé zvítězil, v květnu se Slováckem dvakrát prohrál o tři branky v baráži a v srpnu v Uherském Hradišti remizoval 1:1.
Artis Brno - 1. FC Slovácko 4:1 (1:1)
Branky: 45. Sarapata, 65. Alégué, 90.+6. Glossoa, 90.+9. Komljenovic - 33. Havlík. Rozhodčí: Volek - Paták, Bělák - Ochotnický (video). ŽK: Plechatý, Nádvorník (trenér) - Fiala. ČK: 10. Adediran, 57. Nádvorník (trenér) - 49. Kostadinov, 87. Heča. Diváci: 1392.
Sestavy:
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Pojezný, Preisler - Pospíšil (46. Labík), Boháč - Alégué (81. Komljenovic), Sarapata (88. Fomba), Papalelé (46. Ndiaye) - Adediran. Trenér: Nádvorník.
Slovácko: Heča - Vaško (85. Juroška), Behiratche, Král - Ndefe (85. Prior), Trávník, Kostadinov, Šviderský (46. Blahút) - Havlík, Vorlický (56. Sosseh) - Puškáč (72. Fiala). Trenér: Jelínek.