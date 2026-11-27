Anglický fotbal přitvrzuje! Ve hře je i nucený prodej jednoho z nejmocnějších klubů planety
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Anglický fotbal přitvrzuje! Ve hře je i nucený prodej jednoho z nejmocnějších klubů planetyZdroj: Manchester City
Článek byl publikován 27.11.2026 19:47
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