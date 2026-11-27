Šéfkuchařský trik pro dokonalé párky a klobásy: Proč zkušení kuchaři začínají vodou na pánvi. Přiznejme si to, stalo se to snad každému z nás. Chcete si k večeři nebo rychlému obědu připravit šťavnaté párky či klobásky, jenže výsledek skončí zklamáním. Buď pod tlakem rozžhaveného oleje na pánvi nehezky popraskají a veškerá šťáva vyteče do tuku, nebo uzenina zůstane uvnitř studená a na povrchu spálená. Určitě to znáte ze své vlastní zkušenosti. Přitom restaurace servírují uzeniny s naprosto dokonalou, napnutou kůrkou a neuvěřitelně vláčným vnitřkem.
Šéfkuchaři totiž dobře vědí, že uzeniny nepatří z lednice přímo na rozpálený rošt ani do vařící vody. Tajemství restaurační přípravy spočívá v přesně řízené teplotě vody a dvoufázovém postupu, který zajistí rovnoměrné prohřátí bez ztráty kapky šťávy.
Proč párky nikdy nesmí dojít k bodu varu
Základní chyba většiny domácností spočívá v tom, že párky naházejí do hrnce a nechají je bublat ve vroucí vodě. Klokotající voda s teplotou 100 °C způsobí prudké rozpínání vody a tuku uvnitř uzeniny. Střívko nevydrží tlak, praskne a veškerá chuť skončí ve vylité vodě.
Profesionální kuchařský postup na pánvi nebo v hrnci sází na šetrnou vodní lázeň:
- Příprava vodní lázně: Na pánev nebo do širšího hrnce nalijte čistou vodu a zahřejte ji na teplotu mezi 72 °C a 75 °C. Voda nesmí vařit.
- Šetrné lázeňské prohřátí: Vložte párky nebo klobásy do teplé vody a udržujte stabilní teplotu. Vnitřní teplota uzeniny by měla dosáhnout 60 °C.
- Proč to funguje: Při této teplotě se bílkoviny i tuky pozvolna prohřívají, střívko zůstává pružné a veškerá šťavnatost i aroma zůstávají pevně uzamčeny uvnitř.
Dvoufázové pečení: Vodní lázeň a rychlé opálení na pánvi
Pokud milujete uzeniny s křupavým povrchem a lehkou karamelizací, sáhněte po dvoufázové metodě, kterou používají šéfkuchaři pro přípravu prémiových klobás.
V první fázi vložte klobásy do hrnce se studenou vodou, zapněte střední plamen a pozvolna je prohřívejte 6 až 8 minut. Voda by měla pouze jemně perlit. Jakmile jsou klobásy prohřáté skrz na skrz, vyjměte je a pečlivě osušte papírovou utěrkou.
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Foto: Radek Štěpán
Ve druhé fázi rozpalte pánev s kapkou kvalitního oleje nebo sádla. Klobásy nakrájejte na půlkolečka či nechte v celku a zprudka je opékejte 2 až 3 minuty. Vznikne neodolatelná křupavá kůrka s bohatou chutí, zatímco vnitřek zůstane dokonale vláčný. Při opékání pánev nikdy nepřetěžujte, každá klobása potřebuje kolem sebe dostatek místa, aby se opékala a nedusila.
Pokud připravujete větší množství uzenin pro rodinnou oslavu, skvěle poslouží trouba předehřátá na 190 °C (nebo 170 °C s horkovzduchem). Klobásy lehce potřete olejem a pečte přibližně 25 minut s občasným otočením.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/pravidla-ohrivani-parku-a-klobas-jako-v-restauracihttps://www.denik.cz/zahrada/ohrivani-parku-a-klobas-postup.htmlhttps://www.ireceptar.cz/recepty/jak-ohrivat-parky-aby-nepraskly/
Náhledové foto a fotogalerie: Radek Štěpán
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