Zimní období představuje pro mladé ovocné stromky náročnou zkoušku. Slunečné dny a mrazivé noci způsobují výrazné změny teplot, které mohou vést k popraskání kůry na kmínku. Poškození se často projeví až na jaře, kdy jsou na kmeni patrné podélné trhliny nebo odumřelé části kůry. Včasná ochrana přitom může riziko těchto problémů výrazně omezit.
Proč kůra v zimě praská
Jednou z hlavních příčin je střídání denního slunečního záření a nočního mrazu. Jižní a jihozápadní strana kmene se během slunečného dne zahřívá, zatímco po západu slunce rychle chladne. Rozdíly teplot způsobují napětí v pletivech, které může vést ke vzniku takzvaných mrazových trhlin.
Nejcitlivější bývají mladé stromky s tenkou kůrou, zejména některé jabloně, hrušně, třešně a další ovocné dřeviny. Riziko se zvyšuje na otevřených stanovištích, kde kmeny nejsou chráněné okolní vegetací ani stavbami.
Ochranný nátěr nebo obal kmene
Jednou z možností je použití bílého ochranného nátěru určeného pro ovocné stromy. Světlý povrch odráží část slunečního záření a omezuje přehřívání kmene během zimních dnů. Používejte pouze přípravky určené přímo pro tento účel a dodržujte pokyny výrobce, zejména pokud jde o vhodný termín aplikace.
Další variantou jsou speciální chrániče kmene nebo prodyšné obaly. Ty musí být dostatečně volné, aby neškrtily rostoucí stromek a nezadržovaly nadměrnou vlhkost. Nevhodné jsou neprodyšné fólie pevně omotané kolem kmene, pod nimiž se může hromadit voda a vytvářet příznivé podmínky pro choroby.
Správné umístění a péče o půdu
Při výsadbě nových stromků vybírejte stanoviště s ohledem na místní podmínky. Místa vystavená prudkému slunci a větru mohou být pro mladé dřeviny náročnější. Pokud už stromek na takovém místě roste, pomůže především ochrana kmene, nikoli dodatečné hluboké zásahy do kořenového systému.
Důležitá je také přiměřená péče o půdu. Před zimou lze kolem stromku rozprostřít vrstvu organického mulče, která pomáhá omezit výkyvy teplot a vysychání půdy. Mulč však nesmí být navršený přímo na kůru. Kolem kmene ponechte volný prostor, aby zůstával suchý a dobře větraný.
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Kontrola během zimy
Po silných mrazech nebo výrazném střídání teplot kmeny prohlédněte. Všímejte si nových trhlin, odchlípnuté kůry a míst, která mění barvu. Pokud se poškození objeví, kůru násilně neodtrhávejte ani ránu preventivně nezatírejte nevhodnými přípravky. U rozsáhlejších prasklin je vhodné poradit se se zkušeným sadařem nebo zahradníkem.
Foto: Pixabay
Ochranné obaly pravidelně kontrolujte, aby se pod nimi nezachytávaly nečistoty a vlhkost. Na jaře je odstraňte nebo upravte podle pokynů výrobce a zkontrolujte, zda stromek nemá známky okusu hlodavci. Správná zimní ochrana pomáhá mladým dřevinám udržet zdravou kůru a lépe vstoupit do další vegetační sezony.
Zdroj: autorka, https://sazenicka.cz/ovocne-stromy-jak-predejit-popraskani-kury-a-ochranit-kmeny-pred-mrazem/
Náhledové foto: Pixabay
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