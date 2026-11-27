Šok na Slavících! Zpěvák Marek Ztracený je jen třetí
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Marek Ztracený má jen bronzového Slavíka. Foto: Profimedia / ČTK
Článek byl publikován 27.11.2026 20:03
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