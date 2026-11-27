Hrála se 86. minuta a Slovácko na hřišti Artisu Brno prohrávalo 1:2. Na vyrovnání ještě mohlo pomýšlet. Pak hosté ztratili míč, Milan Heča couval ke své bráně a domácí Sebastian Boháč okamžitě zamířil na odkrytou branku. Brankář udělal to, co dělá celou kariéru: natáhl ruce a míč chytil. Podle online přenosu ale „ve velkém vápně zdaleka nebyl“. Rozhodčí Stanislav Volek vytáhl červenou kartu a páteční duel 16. kola Chance Ligy se během pár vteřin změnil v jednu z nejbizarnějších scén podzimu. Slovácko už totiž nemělo koho postavit do brány.
Instinkt, který přišel o pár metrů dřív
Situace z 27. listopadu na brněnské ShipEx Aréně působí jako ze školního hřiště. Brankář vidí míč letící na bránu a reflex zafunguje rychleji než kontrola, kde vlastně stojí. Online přenos mluví o „brankářském instinktu“. Podle nás je to nejpřesnější vysvětlení: Heča reagoval automaticky a hranici šestnáctky si v chaosu po ztrátě míče neověřil.
Tak to se nepovedlo! 😶🌫️ Milan Heča v závěru zápasu chytil míč do rukavic zcela mimo vápno a opět se tak červenalo. A aby toho nebylo málo, Slovácko už mělo vystřídáno, a mezi tři tyče tak musel Jocelin Behiratche. 😅 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/BH45Hlt12N— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 27, 2026
Trenér Slovácka Jan Jelínek svou jedničku nešetřil. Hečův zákrok označil za „další nesmysl“ večera. Jestli brankář ztratil orientaci, prý neví. Vadilo mu „špatné rozhodnutí“. Sám Heča se podle dostupných zdrojů k situaci bezprostředně nevyjádřil.
Halouska seděl na lavičce, do brány šel stoper
Za normálních okolností by chyba stála Slovácko hráče v poli. Náhradní brankář Patrik Halouska by vystřídal někoho z hráčů a hra by pokračovala. Jenže Jelínek už vyčerpal všech pět střídání:
- 46. minuta: Blahút
- 56. minuta: Sosseh
- 72. minuta: Fiala
- 85. minuta: Juroška a Prior
Poslední dvě výměny přišly jedinou minutu před Hečovým vyloučením. Pravidla v takové chvíli vyžadují, aby tým před dalším rozehráním určil nového brankáře z hráčů na hřišti. Rukavice si navlékl stoper Jocelin Behiratche.
Artis toho využil. V nastavení, které se kvůli přerušením natáhlo na víc než devět minut, skórovali Neil Glossoa v 90.+6 a Sacha Komljenović v 90.+9 minutě. Z těsného vedení 2:1 se stal debakl 4:1. Podle oficiálního zápisu Chance Ligy šlo o konečný výsledek večera, který se Slovácku bude těžko vymazávat z paměti.
Pravidla nemají pro brankáře slitování
Proč „školácká“? Protože jde o jedno z prvních pravidel, které se brankáři učí. Brankář smí hrát rukou jen ve vlastním pokutovém území. Podle pravidla 12 Mezinárodní fotbalové rady IFAB přitom rozhoduje místo, kde se ruka dotkne míče. Kde stojí nohy, nerozhoduje. Pocit, že už je brankář „doma“, nehraje roli vůbec.
Pokud brankář rukou mimo vápno zmaří gól nebo zjevnou brankovou příležitost, pravidla předepisují přímý volný kop a červenou kartu. IFAB tuhle situaci dokonce uvádí jako modelový příklad. Boháč mířil na bránu, do které se Heča teprve vracel. Bez stanoviska komise rozhodčích nejde o definitivní hodnocení, Volkův verdikt je ale podle pravidel logický.
Podobné momenty v české lize nejsou běžné. Poslední výrazný případ se týkal paradoxně právě Slovácka. Loni v dubnu dostal olomoucký brankář Koutný proti Slovácku červenou za údajnou ruku mimo vápno, VAR ji ale odvolal, protože míč trefil tělo. Heča takové štěstí neměl. Míč skončil přímo v jeho rukavicích.
Divoký večer, krutá tabulka
Hečova chyba nebyla jedinou kuriozitou zápasu se čtyřmi červenými kartami. Domácí přišli už v 10. minutě o nejlepšího střelce Quadriho Adedirana. Slovácko vedlo od 33. minuty gólem Marka Havlíka, ale do poločasu inkasovalo. Ve 49. minutě byl vyloučen hostující Tihomir Kostadinov, v 56. minutě musel z lavičky trenér Artisu Roman Nádvorník. Média večer přirovnávala k silvestrovské estrádě.
Statistiky ukazují, proč Slovácko odjíždělo s prázdnou. Mělo míč 62 % času, ale očekávané góly vyzněly jednoznačně pro Brno: 2,12 proti 0,85. Na branku Artis vystřelil pětkrát, hosté třikrát.
V tabulce porážka bolí ještě víc. Před zápasem měly oba týmy shodně 13 bodů i stejný rozdíl skóre. Artis je teď třináctý se 16 body, Slovácko zůstává patnácté se 13 body a skóre 18:32. Čtrnáctá Ostrava má 14 bodů a dva zápasy k dobru. Týmy z 11. až 16. místa čeká skupina o záchranu. Navíc Artis porazil Slovácko poprvé od květnové baráže, ve které s ním dvakrát prohrál.
O Hečově trestu rozhodne disciplinární komise LFA, nejbližší zasedání je podle komuniké DK LFA naplánované na 3. prosince. Komise u červených karet běžně ukládá jedno až tři utkání podle povahy provinění. Dá se čekat, že Heča jako hráč, který zmařil šanci bez násilného zákroku, vynechá jeden zápas. Ten se hraje 5. prosince od 15:00 doma s Jabloncem a v bráně by pravděpodobně stál Halouska. Na verdikt čeká i Kostadinov.
Porážka 1:2 by Slovácko jen zabrzdila. Takhle si z Brna odváží obraz stopera v brankářském dresu, který dvakrát vytahuje míč ze sítě. Na ten se bude v sestřizích vzpomínat déle než na jakýkoli Hečův zákrok.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl