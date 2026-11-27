Brendan Fraser a Rachel Weisz v roce 1999 vzali diváky do egyptské pouště jako dobrodruh Rick a knihovnice Evelyn. Po pětadvaceti letech od posledního společného dílu se letos na podzim znovu postavili před kameru ve Velké Británii, aby natočili čtvrté pokračování. Sedmapadesátiletý Fraser přitom ještě v květnu v pořadu The Tonight Show žertoval, že se snaží „dát tuhle sedmapadesátiletou mašinu do formy,“ a dodal: „Držte mi palce.“
Nová Mumie bude ignorovat třetí díl
Natáčení čtvrtého filmu se rozběhlo letos v září pod vedením režisérů Matta Bettinelliho-Olpina a Tylera Gilletta. Do kin má snímek podle studia Universal zamířit 19. května 2028 a naváže přímo na druhý díl Mumie se vrací. Události třetího pokračování Mumie: Hrob Dračího císaře z roku 2008, ve kterém Weisz nahradila Maria Bello, tvůrci vynechají.
Kromě ústřední dvojice znovu hraje John Hannah bratra Jonathana. Podle webu GamesRadar se vracejí i Arnold Vosloo jako velekněz Imhotep, Kevin J. O’Connor jako Beni a Oded Fehr jako Ardeth Bay. Weisz točila před Britským muzeem v Londýně, Frasera zahlédli za volantem stříbrno-červeného vozu. Podle prvních záběrů se děj možná posune do padesátých let, tvůrci to ale zatím nepotvrdili.
Zranění z natáčení, návrat do formy
Místo tmavých delších vlasů spadajících do čela má Fraser krátký sestřih a letos v září na festivalu ve francouzském Deauville, kde převzal cenu Talent Award, zaujal výrazně štíhlejší postavou. Fyzická příprava na Ricka O’Connella je na něm znát, i když mu kaskadérské kousky dávají zabrat.
Už při natáčení první Mumie si zlomil žebro a pochroumal kolenní kloub, u třetího dílu v roce 2008 podle svých slov držel pohromadě jen tejpem a ledem. Za drama Velryba získal v roce 2023 Oscara a zahrál si i ve filmech Zabijáci rozkvetlého měsíce a Rental Family. Označení comeback ale letos odmítl: „Nikdy jsem tak daleko neodešel.“
Od roku 2022 Fraser tvoří pár s maskérkou Jeanne Moore. Letos na podzim představil válečné drama Pressure, ve kterém hraje generála Dwighta D. Eisenhowera s Andrewem Scottem. Na londýnské premiéře filmu si všiml fanouška, který si nevěděl rady s focením na mobil. Místo aby prošel dál, vzal mu telefon, trpělivě mu ukázal ovládání fotoaparátu a pak se s ním vyfotil, za což si na internetu vysloužil spoustu chvály.
Z knihovnice oscarovou držitelkou
Proměnou prošla i jeho filmová partnerka. Husté tmavé kudrny s ofinou vystřídala Rachel Weisz za rovnější polodlouhé hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed. Na roli Evelyn v roce 2024 pro Newsweek vzpomínala takto: „Byla devadesátá léta a spousta ženských rolí nebyla moc zajímavá. Evie byla zkrátka dost neobvyklá ženská postava. Byla to knihovnice a ocitla se uprostřed akčního filmu. Byla vtipná, trochu šibalská a upřímná.“
Po Mumii si zahrála v komedii Jak na věc, filmech Constantine a Black Widow i v minisérii Vladimir, za drama Nepohodlný získala Oscara a nominaci přidala za Favoritku. Od roku 2011 je vdaná za Daniela Craiga, se kterým má dceru.
Kdo roli Ricka kdysi odmítl
Když režisér Stephen Sommers v roce 1998 točil v Anglii, Maroku, Egyptě a Arizoně první Mumii, mohl hlavní hrdina vypadat jinak. Scénář se líbil Leonardu DiCapriovi, ale producenti filmu Pláž odmítli natáčení odložit. Nabídku odmítli také Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck a Sylvester Stallone.
„Nevěděli jsme, jestli točíme horor, nevěděli jsme, jestli je to akční film, nevěděli jsme, jestli je to romance. Všechno dohromady? Nic z toho? Nevěděli jsme. Prostě jsme to nevěděli,“ popsal Fraser v roce 2019 pro Entertainment Weekly. Štáb v Maroku navíc trápily zažívací potíže, kterým se Sommers vyhnul jen díky tomu, že denně jedl kuřecí maso s bramborovou kaší.
Hned druhý den po premiéře v květnu 1999 mu studio Universal volalo, že potřebuje pokračování. Původní Mumii vysílá Nova Cinema v neděli 29. listopadu od 17:25, reprízu v pondělí 30. listopadu od 9:20.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (gamesradar, csfd, hellomagazine, ew).