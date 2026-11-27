Vladislav Beneš oslaví v sobotu 28. listopadu sedmdesátiny, ale řada diváků si k jeho jménu jako první vybaví spíš jeho hlas. Promlouvá jím totiž Pierce Brosnan v bondovkách, Richard Gere v Pretty Woman, zloděj Marv z komedií Sám doma i detektiv Monk. Přitom k mikrofonu se dostal náhodou už v první třídě a vůbec netušil, co slovo dabing znamená.
Z první třídy rovnou před mikrofon
Cestou ze školy ho tehdy oslovil produkční ze sousedství, že má hezký hlas a mohl by zkusit dabing. Malý Beneš mu tehdy odpověděl, že se musí „zeptat maminky“, protože tomu cizímu slovu vůbec nerozuměl. Maminka souhlasila, a tak brzy začal namlouvat dětské role.
Nadaboval třeba Sebastiána v seriálu Bella a Sebastián a po dabingu přišlo i jeviště. V jedenácti letech dostal první divadelní roli malého anglického lorda v pražském Divadle E. F. Buriana a na první větu z té inscenace nezapomněl ani po letech.
Jeviště už pak neopustil, jako dítě si zahrál i v Národním divadle a po maturitě na pražském Gymnáziu Na Zatlance zamířil na DAMU. Herectví tam dokončil v roce 1980, kdy s ním studoval i Martin Stropnický. Po škole nejprve přijal angažmá v Divadle J. Průchy v Kladně a poté strávil rok v Městském divadle v Mladé Boleslavi.
Jago, který neslyšel Othella
V roce 1983 přišel do činohry Národního divadla, kde během let ztvárnil přes sedmdesát kladných i záporných postav. Zahrál si tam třeba vodníka Michala v Lucerně, Pucka ve Snu noci svatojánské nebo čerta Lucia v Hrátkách s čertem. Jako nováček se na scéně potkával s Janou Hlaváčovou i Luďkem Munzarem a u Hlaváčové později vzpomínal, že souznění s ní cítil při každém dialogu každým pórem.
Právě souhra na jevišti pro něj byla vždy zásadní, i když občas vedla k nečekaným situacím. S úsměvem tak vzpomínal na Shakespearova Othella. „Dobře se mi hrálo třeba s Borisem Rösnerem. Tenkrát jsem hrál roli Jaga a on Othella. Já špatně slyším na levé ucho a on potom špatně viděl na jedno oko. A já jsem mu říkal: ‚Já tě neslyším‘ a on mi odpovídal: ‚No a já tě nevidím,‘“ vyprávěl.
Dabovat dobrého herce je pošušňáníčko
Divadlo si po celou kariéru dělil s dabingovým studiem, kde si jeho hlas zapamatovali i diváci, kteří do hlediště nechodí. Jako dvorní dabér Pierce Brosnana namluvil čtyři jeho bondovky od Zlatého oka po Dnes neumírej. Hlas propůjčil také Richardu Gereovi ve filmu Pretty Woman, zloději Marvovi v komediích Sám doma nebo Elrondovi v trilogii Pán prstenů.
Tuhle práci označil za krásnou, ale náročnou. „Sedím u obrazovky sám, sleduji herce, kterého dabuji, a je jenom na mně, abych ho pochopil, vniknul do něj, abych nešel nad něj, ale pod něj. Například dabovat Tony Shalhouba v roli detektiva v seriálu Můj přítel Monk bylo hodně těžké, ale měl jsem to moc rád. Ono vždy, když dabujete dobrého herce, tak je to pošušňáníčko,“ řekl v Českém rozhlase.
Před kamerou se objevoval střídměji, přesto ho publikum zná už od debutu v Posledním plese na rožnovské plovárně a z dramatu Poslední vlak z roku 1982. V roce 1984 pak ztvárnil hlavní roli prince Jiříka v pohádce Chytrá princezna i roli v Čertově švagrovi ze stejného roku, v novějších letech se objevil ve filmech Očitý svědek a Idiot.
Od audioknih k muzikálu Rebelové
Hlas Vladislava Beneše znají i posluchači audioknih, načetl třeba O myších a lidech nebo Zelenou míli. Zkušenosti přitom předával i mladším, když učil hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři. Ještě v roce 2020 držel v hlavě texty dvanácti divadelních rolí a dokázal se rychle naučit part i pro záskok za kolegu.
Na jevišti stojí i před sedmdesátkou, dnes ho diváci můžou vidět v Hudebním divadle Karlín jako faráře v muzikálu Rebelové.
Za desítky let práce se toho vystřídalo dost, v paměti mu ale pořád zůstává ona první věta malého anglického lorda, se kterou v jedenácti letech vstoupil na scénu Divadla E. F. Buriana. „Ten vejde na scénu a potřebuje jít na toaletu, ale protože to nechce říct nějak neslušně, tak pronese: ‚Promiňte prosím vás, kde je tady to místečko, kde je člověk sám a kde ho nikdo neruší?‘ No víte a to místečko já hledám vlastně celý život.“
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