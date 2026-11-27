Běžně má vestavěná VPN ve Firefoxu měsíční limit 50 GB. Po jeho vyčerpání se ochrana pozastaví a na další měsíc je nutné počkat. Mozilla nyní tento limit dočasně zrušila pro všechny uživatele, kteří se ve Firefoxu přihlásí ke svému účtu Mozilla. Ten je zdarma a lze ho založit pomocí e-mailové adresy a hesla nebo se přihlásit přes Google či Apple. Není potřeba žádné předplatné ani platební karta. Neomezený režim bude dostupný do 31. ledna 2027. Podle
příspěvku na fóru Mozilla Connect se běžný limit 50 GB automaticky vrátí 1. února 2027 v 00:00 UTC, tedy bez nutnosti jakéhokoli zásahu ze strany uživatele. Je tu ale jedno zásadní upozornění: nejde o klasickou VPN, která chrání celé zařízení. Ochrana se vztahuje výhradně na internetový provoz uvnitř prohlížeče Firefox, a to na počítačích a zařízeních s Androidem. Verze pro iOS zatím chybí. Co přesně Firefox VPN dělá a co ne
Po zapnutí funkce Firefox směruje svůj síťový provoz přes zabezpečený proxy server. Provozovatel Wi-Fi sítě tak nevidí, jaké weby navštěvujete, a samotné webové stránky neznají vaši skutečnou IP adresu. Mozilla v
oficiální nápovědě uvádí, že proxy server nemá přístup k obsahu navštívených stránek, zprávám ani heslům a neukládá seznam webů, které navštěvujete.
Tady ale končí ochrana, kterou si většina lidí pod pojmem „VPN“ představuje. Jakmile otevřete Gmail, WhatsApp, bankovní aplikaci nebo jakoukoli jinou aplikaci mimo Firefox, její provoz už chráněný není. Ostatní aplikace totiž komunikují standardní cestou přímo přes vaše internetové připojení. Mozilla na toto omezení sama upozorňuje a pro celosystémovou ochranu nabízí svůj placený produkt
Mozilla VPN, který zabezpečuje provoz celého zařízení.
Ani v případě vestavěné VPN však nejde o absolutní anonymitu. Mozilla zpracovává omezené množství technických údajů, například verzi klienta, typ zařízení, stav připojení a objem přenesených dat za den. Sama výslovně upozorňuje, že vestavěná VPN z uživatele nedělá plně anonymního návštěvníka internetu.
Jak VPN aktivovat na počítači i Androidu
Postup je jednoduchý a na obou platformách se liší jen v několika detailech.
Desktop: Klikněte na ikonu VPN v pravém horním rohu lišty Firefoxu. Zvolte „Get started“ a přihlaste se ke svému účtu Mozilla, případně si vytvořte nový. Klikněte na „Turn on VPN“. Umístění serveru můžete změnit přímo v panelu VPN.
Android: Otevřete Firefox a klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu. Přejděte do Settings → VPN. Přihlaste se ke svému účtu Mozilla a VPN zapněte. Od verze Firefoxu 157 lze výstupní lokaci měnit přímo v panelu VPN.
Na počítači je důležité počítat s tím, že se funkce nasazuje postupně od Firefoxu 149 a vyžaduje zapnutou možnost „remote improvements“ v nastavení. Firemní zásady (enterprise policy) ji navíc mohou zcela zablokovat.
Podle
stránky podpory Mozilly patří Česko mezi podporované regiony pro desktopovou verzi. U Androidu však zatím mezi zeměmi, ve kterých se funkce zavádí, uvedeno není. Oficiální materiály navíc výslovně nepotvrzují dostupnost české výstupní lokace serveru. Pokud se tedy připojujete ze zahraničí a chcete se na internetu tvářit jako uživatel z Česka, zatím na tuto možnost nelze spoléhat. Proč to Mozilla dělá a jak si stojí vedle placené konkurence
Oficiální vysvětlení Mozilly je poměrně jednoduché: jde o sezónní nabídku, která má uživatelům zpříjemnit zimní cestování, nákupy a používání veřejných Wi-Fi sítí v hotelech nebo na letištích. Podle nás ale může jít také o způsob, jak uživatele přivést k placené službě Mozilla VPN. Mozilla totiž ve své nápovědě i doprovodných materiálech odkazuje na placenou variantu, která nabízí celoroční neomezený provoz a ochranu celého zařízení.
Jak si tedy vestavěná VPN stojí vedle klasických placených služeb?
Parametr Firefox built-in VPN NordVPN (Basic) ExpressVPN Cena Zdarma cca 370 Kč/měsíc Srovnatelná cenová kategorie Ochrana Pouze Firefox Celé zařízení Celé zařízení Počet zařízení – 10 10–14 podle tarifu Síť serverů Omezený výběr lokalit Široká síť 113 zemí Datový limit 50 GB/měsíc (nyní dočasně bez limitu) Bez limitu Bez limitu
Rozdíl je zřejmý. Firefox nabízí bezplatnou vrstvu ochrany soukromí, která se omezuje pouze na provoz v prohlížeči. Placené služby naproti tomu chrání celé zařízení a nabízejí širší výběr serverových lokalit, kill switch i další doplňkové funkce.
Pokud ale potřebujete především bezpečněji procházet weby ve Firefoxu na veřejné Wi-Fi, může být nabídka Mozilly více než dostačující.
Co by měl vědět každý, kdo VPN zapne
Desktopová verze nabízí jednu užitečnou funkci, o které se příliš nemluví: pravidla pro jednotlivé weby. Můžete si nastavit výjimky a určit, na kterých stránkách VPN používat nechcete. To se hodí například v situaci, kdy některý web přes VPN nefunguje správně nebo vyžaduje dodatečné ověření. Některé služby Mozilly jsou ze směrování přes VPN vyňaté automaticky.
Na verzi pro iOS si zatím musíte počkat. Mozilla sice opakovaně používá formulaci „coming soon“, konkrétní datum ani předpokládaný termín vydání ale neuvádí. Pokud potřebujete VPN na iPhonu už nyní, nezbývá než sáhnout po samostatné aplikaci některé z dostupných VPN služeb.
Až do konce ledna 2027 můžete využívat neomezený objem dat. Od února se vrátí limit 50 GB měsíčně, což je pro většinu lidí, kteří přes Firefox hlavně čtou zprávy, procházejí web a nakupují, stále poměrně štědrá porce. Kdo si ale na neomezený režim zvykne, může v únoru začít přemýšlet o placené alternativě. A právě k tomu může tato dočasná nabídka Mozilly částečně směřovat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík