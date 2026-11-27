Plošné zabíjení městských holubů je v rozporu se zákonem. Evropská komise nově jasně potvrdila, že i zdivočelí holubi požívají stejnou ochranu jako ostatní volně žijící ptáci. Radnice i soukromé firmy tak musí od jejich likvidace ustoupit a hledat jiné způsoby regulace populace.
Dělo se to celá léta: Jakmile se někde objevila populace zdivočelých holubů, město nařídilo jejich plošný odstřel. Podobně se chovaly i soukromé firmy. I ty nechávaly ptáky vyhubit nebo pochytat, a to i bez patřičného povolení.
Jenomže tomu je teď konec. Evropská komise totiž zpřesnila svůj výklad směrnice o ptácích a plošný odstřel městských holubů zatrhla. Městští holubi podle ní požívají naprosto stejné zákonné ochrany jako jakýkoli jiný volně žijící ptačí druh. Jejich plošný odstřel či jiný způsob likvidace je proto v rozporu se zákonem.
„Evropská komise znemožnila právní kličku, na kterou se v Česku léta hřešilo. Argumentovalo se totiž tím, že je zdivočelý holub pouze potomkem zdomácnělých ptáků, a proto se na něj ochrana přírody nevztahuje. Tyhle výmluvy už teď ale nebudou možné,“ přibližuje význam nového výkladu ředitel táborské zoo Evžen Korec, který proti plošnému usmrcování holubů dlouhodobě vystupuje.
Konec právních kliček
Podle nového výkladu Evropské komise totiž spadá každý opeřenec pod ochranu směrnice. A to i tehdy, pokud nejde jednoznačně prokázat, že pochází ze zajetí – což je u neokroužkovaných ptáků v městském prostředí prakticky nemožné. „Na volně žijící holuby se proto vztahuje plná ochrana českého zákona o ochraně přírody a krajiny,“ pokračuje Korec.
Jakmile tedy napříště někdo usmrtí holuba, porušuje zákon. Orgány ochrany přírody pak mají povinnost takového člověka pokutovat. „Radnice by současně měly začít řešit otázku přemnožených holubů civilizovaným způsobem a v souladu s právem – například stavbou městských holubníků,“ dodává šéf táborské zoo.
Masová likvidace holubů je totiž i přes rostoucí odpor veřejnosti v Česku stále běžnou věcí. Lidé by přitom měli být podle Korce za přítomnost těchto opeřenců naopak rádi – holub je totiž jeden z posledních zástupců živočišné říše, který je ochotný a schopný v blízkosti člověka žít. „Na rozdíl od jiných druhů stále zvládá i betonové prostředí měst. Svou přítomností tak zvyšuje jejich biologickou rozmanitost,“ podotýká biolog Korec. A připomíná, že jinak jsou lidská sídla druhově vyprahlá.
Že je holub nebezpečný? Mýtus!
Naštěstí ale podle něj přibývá lidí, kteří se holubů ve městech zastávají – některé radnice už proto od masového hubení těchto ptáků ustupují – loni to byl například Nymburk a letos se k němu přidal i agropodnik ze Sulejovic na Litoměřicku. „Přesvědčení, že na nás holubi přenášejí nemoci, je totiž často jen falešnou záminkou. Jako vystudovaný genetik a doktor přírodních věd mohu s klidem říci, že šance na takovou nákazu je mizivá,“ uvedl Korec. Daleko pravděpodobnější podle něj je, že se lidé nakazí od sebe navzájem – například v městské hromadné dopravě, na koncertě nebo na fotbalovém stadionu.
„To ostatně potvrzují i chovatelé, kteří mezi holuby pravidelně vstupují. Žádný případ přenosu vážné choroby z holuba na člověka v posledních letech neeviduje ani pražská hygiena,“ zdůrazňuje Korec.
Místo zabíjení ptáků by podle něj měla města stavět spíše holubníky, ve kterých by se o opeřence starali ošetřovatelé. Mělo by to podle něj několik výhod: Ptáci by byli nakrmení a zdraví, čímž by se eliminovalo i to mizivé promile rizika, že se od nich někdo něčím nakazí. Opeřenci by se navíc drželi u holubníku a neznečišťovali by budovy a památky v okolí.
Současně by byla pod kontrolou jejich populace. „Ošetřovatelé by ptákům v holubnících odebírali vajíčka a nahrazovali je atrapami. Holubi by se tak nepřemnožili,“ říká Korec. V sousedním Německu nebo Rakousku to podle něj právě takto funguje a populace holubů se drží na uzdě. Dobré zkušenosti s tím mají i v Nizozemí.
První městské holubníky v Česku
První městské holubníky už má i Praha. Třeba v roce 2022 vznikl jeden „holubí dům“ na půdě domu u Mariánského náměstí. O ptáky tam pečují pracovního Záchranné stanice Lesů hlavního města Prahy. Další městské holubníky vznikly v Plzni, Českých Budějovicích, Teplicích, Trutnově nebo v Ostravě. V Brně mají dvě podobná zařízení – jedno na střeše magistrátu a druhé v tamní vazební věznici. O ptáky tam pečují přímo vězni.
„Městské holubníky dlouhodobě podporuje i naše táborská zoo a její generální sponzor – společnost Ekospol,“ připomíná Korec. V současnosti se například firma dohodla s vedením radnice Prahy 7 na vybudování nového městského holubníku. Polovinu nákladů péče o holuby ponese Ekospol, polovinu radnice.
Copak je to za ptáčky? Poznáte je? Zkuste si náš kvíz:
Zdroj: Zoo Tábor.
Text: Filip Sušanka
Úvodní foto: Magnific