Robert Sean Leonard (2007). FOTO: Arnold Gatilao, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Robert Sean Leonard (2009). FOTO: Kristin Dos Santos, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Robert Sean Leonard (2016). FOTO: Greg2600, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Robert Sean Leonard. FOTO: Roberta Romero, alias bunnicola, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Robert Sean Leonard (2008), FOTO: Roberta Romero, alias bunnicola, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Robert Sean Leonard bavil diváky osm let jako trpělivý doktor James Wilson v seriálu Dr. House. Uhlazeného tmavovlasého onkologa by dnes v sedmapadesátiletém muži s delšími šedivými vlasy poznal málokdo. S rodinou se přestěhoval do New Jersey a každý čtvrtek rozdává pizzu na škole, kam sám kdysi chodil.
Skvělý kšeft vedle Gregoryho House
Ve Společnosti mrtvých básníků chtěl filmový otec v podání Kurtwooda Smitha udělat ze syna Neila lékaře, a o patnáct let později Leonard lékaře v seriálu Dr. House opravdu hrál. Když se v roce 2004 natáčení chystalo, byl prvním hercem, kterého tvůrci obsadili.
V osmi sériích až do roku 2012 ztvárnil onkologa Jamese Wilsona, jediného skutečného přítele cynického diagnostika. Fungoval jako lidštější protějšek a Watson k Houseovu Holmesovi a s hlavním hrdinou vedl jednu debatu za druhou, i když měl sám dost vlastních starostí.
Sám přitom o hlavní roli nestál a pozici parťáka si pochvaloval.
„Nechtěl jsem hrát hlavní roli. To je moc práce. Ale říkal jsem si, že by mohlo být fajn hrát kamaráda hlavního hrdiny. Měl bych volné dny a výplata by chodila každý týden. Nakouknu do dveří a řeknu: ‚Hele, co říkáš na vajíčkový salát?‘ Pak mám dva dny v kuse volno. Je to skvělý kšeft,“ řekl. Záskok v šestnácti místo střední
K herectví se dostal dávno před nemocnicí Princeton-Plainsboro a kvůli divadlu udělal v šestnácti rázný krok. Vyrůstal v New Jersey, pak se ale jako teenager sám přestěhoval do New Yorku, kde měl vlastní byt.
„Odešel jsem ze střední školy, protože jsem dělal záskok za Matthewa Brodericka ve hře Neila Simona. Pak ale musel jít točit film Válečné hry a já tu hru převzal za něj,“ řekl letos v září magazínu People.
Maturitu si nakonec dodělal, vystudoval Fordham University a rozjel filmovou i divadelní kariéru. Průlom přišel v roce 1989 s rolí studenta Neila Perryho ve Společnosti mrtvých básníků vedle Robina Williamse a Ethana Hawkea.
O čtyři roky později se objevil ve filmech Mnoho povyku pro nic, Swing Kids i Věk nevinnosti a v roce 2001 získal divadelní cenu Tony za hru The Invention of Love. Po konci
se mihl v seriálech Falling Skies, Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti a v historickém dramatu Pozlacený věk na HBO. Dr. House Šedivé vlasy v New Jersey
Od posledního dílu Dr. House uplynulo čtrnáct let a někdejší seriálový onkolog se výrazně proměnil. Místo nakrátko střižených tmavých vlasů a uhlazeného vzhledu z nemocničních chodeb nosí sedmapadesátiletý Leonard delší šedivé vlasy a v obličeji má ostřejší rysy. Změnil i adresu a po letech v Los Angeles a New Yorku se s rodinou vrátil do malého města v New Jersey, odkud pochází.
V červenci 2008 se oženil s Gabriellou Salick a mezi lety 2009 a 2018 se jim narodily tři dcery. Právě kvůli nim dvojice opustila rušný New York, kde Leonard strávil velkou část mládí. Manželka mu podle jeho slov řekla, že potřebuje nostalgii a doslova se v ní koupe.
„Teď ve čtvrtek rozdávám pizzu na té samé základní škole, kam jsem chodil. Dívám se na dceru, jak dělá roztleskávačku na stejném středoškolském hřišti, kde jsem býval já. A miluju to,“ dodal. Sám k tomu podotkl, že potřebuje dveře se síťkou proti hmyzu a výhled na děti, které běhají po zahradě.
Zpřetrhané vazby ale nemá ani s New Yorkem a na Manhattanu tráví dost času. Letos tam na Broadwayi dohrál ve hře Wendy Wasserstein An American Daughter a v září stanice PBS uvedla dva nové díly dokumentárního cyklu New York: A Documentary Film režiséra Rica Burnse, které namluvil jako vypravěč.
Rýpanec pro Laurieho
Kontakt neztratil ani se svým seriálovým parťákem. Když Hugh Laurie hostoval v podcastu, poslal mu Leonard na dálku videootázku.
„Jak mu proboha mohlo devět let projít, že mluvil snad nejnesnesitelnějším americkým přízvukem, jaký jsem kdy slyšel, a nedostal za to žádnou pokutu od hereckých odborů?“ zeptal se. Laurie po přehrání vzkazu nezaváhal. „Nemusí se ani podepisovat, poznám, že je to od něj!“ odpověděl. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, people, ew).