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Gane reagoval na Aspinallovo nařčení z podvádění a přidal statistiky na svou obranu. Rozhodčí prý potvrdili jeho slova

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Šampion UFC tvrdí, že se podívá do zrcadla a vidí nevinného muže. Vyzyvatel přišel na tiskovou konferenci v ochranných brýlích. Mezi nimi leží stránka newyorského předpisu.
Gane reagoval na Aspinallovo nařčení z podvádění a přidal statistiky na svou obranu. Rozhodčí prý potvrdili jeho slova

Gane reagoval na Aspinallovo nařčení z podvádění a přidal statistiky na svou obranu. Rozhodčí prý potvrdili jeho slova

Zdroj: UFC
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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