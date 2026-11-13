Gane reagoval na Aspinallovo nařčení z podvádění a přidal statistiky na svou obranu. Rozhodčí prý potvrdili jeho slova

Jeden si na předzápasový duel pohledů nasadil plastové brýle jako na laborku. Druhý mluví o zrcadle, o statistikách a o tom, co by na jeho adresu řekl největší rozhodčí v historii UFC. Na turnaji UFC 334 v Madison Square Garden se 14. listopadu 2026 bojuje o pás těžké váhy, jenže týdny před akcí patřily úplně jiné otázce: je Ciryl Gane špinavý bojovník, nebo muž, kterému dvakrát nevyšla ruka? Francouz se k tomu před obhajobou rozpovídal naplno. Redakce MMAmag postavila jeho obhajobu vedle oficiálního výsledku jeho nejspornějšího zápasu a vedle newyorského předpisu, podle kterého se 14. listopadu bude posuzovat každý faul.
Gane vytáhl zrcadlo, statistiky a autoritu rozhodčích
Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník v těžké váze (do 120 kg) s bilancí 14-2-0, jde do zápasu jako úřadující šampion UFC, přední světové organizace smíšených bojových umění. Přezdívku má přitom „Bon Gamin“, tedy dobrý kluk. V rozhovoru, který 12. listopadu 2026 zveřejnil server CBS Sports, řekl Brianu Campbellovi: „Lidé o mně rádi říkají hloupé věci. Ale je to jen o statistikách, o pravidlech a faktech, když vám největší rozhodčí v historii UFC řekne: ‚Ne, u Ciryla není nic zvláštního ani nelegálního‘“.
Je to Ganeovo tvrzení, ne závěr organizace, atletické komise ani sboru rozhodčích. Slovo statistiky v jeho podání nemá oporu v žádné veřejné tabulce faulů: oficiální výsledkové stránky UFC uvádějí metodu, kolo a čas, ne úmysl.
V přepisu rozhovoru pro RMC Sport Combat, který 6. listopadu 2026 zveřejnil web La Sueur, redakce MMAmag dohledala pasáž, kde Gane říká: „Ve skutečnosti toho moc není, čím bys mě mohl napadnout. Podívám se do zrcadla a jsem v pohodě. Jestli chce hrát na to, že jsem podvodník, je to stejné: když se podívám do zrcadla, vím, že nejsem podvodník“.
Zní to jinak než 26. října 2025, den po sporném zápase. Tehdy na tiskové konferenci volil Gane opatrnější slova: „Ne, necítil jsem nic konkrétního. Neudělal jsem to schválně. A vím, jaké to je dostat prstem do oka, takže nebudu říkat: ‚Jo, on lže‘“. Rok a tři týdny mezi oběma výroky udělaly z omluvného tónu obhajobu. Jenže nálepka, které se Gane brání, má přesné datum a dva konkrétní večery.
Dva večery, po kterých mu zůstalo nové jméno
Z oficiálních bodovacích lístků UFC 321, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že zápas Toma Aspinalla s Ganem z 25. října 2025 skončil bez výsledku jako No Contest po náhodném zásahu prstem do oka ve 4:35 prvního kola. Bodovací kolonky zůstaly prázdné. Britský bývalý šampion od té doby nenastoupil a v září 2026 oznámil, že titul uvolňuje; ve svém vyjádření mluvil o pokračujících komplikacích, operacích a infekcích. UFC 20. září 2026 označilo Ganea za nesporného šampiona těžké váhy.
Druhá vrstva přišla z Brazílie. Po Ganeově výhře nad Alexem Pereirou technickým knockoutem ve druhém kole 14. června 2026 obvinil poražený Brazilec soupeře na sociálních sítích z nelegálních úderů do zadní části hlavy. „Byly to velmi tvrdé údery, a nelegální“, citovala ho agentura AP. Rozhodčí toho zápasu Herb Dean podle vyjádření, které citoval server MMA Fighting, spornou zónu za zakázanou nepovažoval; pravidlo podle něj míří na šíji, ne na bok hlavy.
Nálepku podvodník tedy nevystavil žádný papír. Přišla od soupeřů a od části fanoušků. Bývalí šampioni Dominick Cruz a T.J. Dillashaw ji v podcastu Love & War naopak odmítli s tím, že Ganeovy fauly byly náhodné. Zatímco se Gane brání v rozhovorech, jeho vyzyvatel si z celé kauzy udělal rekvizitu.
Hokit si na trénink vzal něco, co v kleci nikdo nenosí
Josh Hokit, 29letý americký bojovník v těžké váze (do 120 kg) s bilancí 10-0-0 a čtvrtým místem v žebříčku UFC, zvolil jinou zbraň než mikrofon. Podle serveru MMAScene zveřejnil 11. listopadu 2026 video, na kterém trénuje se zavázanýma očima, s popiskem „Myslím, že jsme připraveni“.
Na předzápasovou tiskovou konferenci pak podle MMA Fighting dorazil v ochranných brýlích a se suspenzorem, brýle si před bližším pohledem z očí do očí sundal. Gane v rozhovoru pro CBS Sports tvrdí, že ho provokace nerozhodí. O tom, co se v hale stane, kdyby se sporná situace zopakovala, ale nerozhodne Gane ani Hokit.
V New Yorku o tom rozhodne jedna stránka předpisů
V newyorském předpisu § 212.10 ve znění účinném od 29. ledna 2025, který redakce MMAmag prošla, patří mezi fauly zásah do oka, údery do páteře a týla i natažené prsty mířící soupeři do obličeje. Je tam ale ještě jedna věta, která celou kauzu rámuje: faul může posoudit jedině rozhodčí a jedině on určí, zda byl náhodný, nebo úmyslný, a zda bude následovat odečet bodu či diskvalifikace.
Slovo podvodník v předpisu nenajdete. Není to kategorie, kterou by kdokoli oficiálně uděloval, a právě proto se jí nejde zbavit papírem. Ganeovo tvrzení, že by ho rozhodčí podpořili, zůstává jeho tvrzením; jediný konkrétní rozhodčí, jehož veřejné vysvětlení se k Ganeovým faulům váže, mluvil o zápase s Pereirou. Hlavní karta 14. listopadu 2026 startuje ve 21:00 východoamerického času a verdikt bude mít jediný adresát.
Pás se vyhrává v kleci, pověst ne
GLOSA Gane může 14. listopadu 2026 obhájit titul čistě, rychle a bez jediného varování. Nálepku to nesmaže. V MMA se pověst neuděluje ani neodebírá hlasováním rozhodčích, drží ji vzpomínka fanoušků na jeden zpomalený záběr a na jeden večer, který skončil bez vítěze. Čím víc se proti ní někdo brání statistikami, tím víc to vypadá jako obhajoba.
Paradox večera je v tom, že obě strany vlastně mluví o stejné věci a každá jinou řečí. Gane nabízí sebejistotu, Hokit rekvizitu. Rozhodovat nebude zrcadlo ani brýle, ale muž v rukavicích uprostřed klece.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiálními bodovacími lístky UFC 321, s profily obou bojovníků a stránkou turnaje na webu UFC a s textem newyorského předpisu § 212.10 ve znění účinném od 29. ledna 2025; údaje o bilancích a pořadí platí k 13. listopadu 2026. Výroky Ganea pocházejí z rozhovoru pro CBS Sports z 12. listopadu 2026, z přepisu rozhovoru pro RMC Sport Combat zveřejněného webem La Sueur 6. listopadu 2026 a z tiskové konference po UFC 321; všechny citace jsou překlad redakce z angličtiny a francouzštiny. Originální záznam RMC, instagramový profil Joshe Hokita, videozáznam tiskové konference UFC 334, příspěvek Herba Deana a vyjádření Toma Aspinalla se nepodařilo otevřít přímo, proto jsou uvedeny s atribucí serverům, které je citovaly. Článek neobsahuje žádný výpočet ani finanční údaj, takže se nepřepočítávala měna. Text nepokrývá zbytek karty UFC 334 ani zdravotní prognózu Toma Aspinalla; otevřenou otázkou zůstává, zda se k Ganeovým faulům veřejně vyjádří další rozhodčí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková