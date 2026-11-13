Na tiskovce UFC 334 to jiskřilo. Pět staredownů z hlavní karty v MSG naladilo fanoušky na sobotní noc

Sál newyorské Madison Square Garden poslouchal muže, který si na tiskovou konferenci vzal výstroj, jako by čekal ránu ještě před zápasem. Josh Hokit mával na publikum a mluvil skoro pořád. Vedle něj seděl Ciryl Gane, šampion těžké váhy, a tvářil se, že poslouchá předpověď počasí. Pak se oba postavili na staredown a sál ztichl. Co tentýž muž říkal v červnu 2026 a co o něm říkají čísla, si redakce MMAmag dohledala jako druhou polovinu příběhu.
Hokit mluvil za oba. Gane ho nechal
Předzápasová tisková konference turnaje UFC 334 proběhla 12. listopadu 2026 v Infosys Theater v Madison Square Garden. Na pódiu seděli všichni bojovníci hlavní karty, po tiskovce přišlo pět staredownů. Ciryl Gane, 36letý Francouz v těžké váze do 120 kg s bilancí 14-2-0, jde v UFC, největší světové organizaci smíšených bojových umění, do první obhajoby nesporného titulu. Proti němu stojí 29letý Američan Josh Hokit ve stejné váze s bilancí 10-0-0.
Podle reportu, který 13. listopadu 2026 vydal server MMA Fighting, Hokit na pódiu burcoval publikum: „Chci, abyste na tři z plných plic zařvali: ‚Do p***le s Cirylem Ganem.‘“ Jsou to jeho slova, ne popis soupeře. Gane podle serveru MMA Mania zůstal celý zápasový týden klidný a webu UFC 12. listopadu 2026 řekl, že se nebojí, že by se mu Hokit dostal do hlavy. Jenže Hokit zněl v červnu 2026 jinak a redakce MMAmag si k tomu dohledala zpravodajství agentury AP z obou termínů.
Co Hokit tvrdil v červnu a co říká teď
AP 14. června 2026 zaznamenala, že Hokit po knockoutu Derricka Lewise pronesl nepodložené tvrzení o Michelle Obamové. Téže agentuře 11. listopadu 2026 řekl: „Nikdy se za tím neohlédnu a neřeknu si, že toho lituju.“ Na tiskovce o den později podle MMA Fighting přepnul na sport: „Když dáme všechny ty blbosti stranou, já jsem ten, kdo v téhle divizi dělá dobré zápasy.“
Pořád stejná deska. Z oficiálního profilu na webu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, přitom plyne, že Hokit vyhrál 6 zápasů knockoutem, 3 submisí a jeden na rozhodnutí rozhodčích. Před limitem tak přišlo 9 výher z 10, tedy 90 %.
|Typ zakončení
|Počet výher
|Podíl z 10 výher
|Knockout nebo TKO
|6
|60 %
|Submise
|3
|30 %
|Rozhodnutí rozhodčích
|1
|10 %
Trash talk je jeho tvrzení, těch 90 % je údaj z profilu. Na stejném pódiu přitom seděla dvojice, která k napětí nepotřebovala ani jedno z Hokitových gest.
Nunes se vrátila pro pás, který sama odložila
Kayla Harrison, 36letá Američanka a šampionka bantamové váhy do 61 kg s bilancí 19-1-0, obhajuje titul proti Amandě Nunes. 38letá Brazilka s bilancí 23-5-0 nezápasila od 10. června 2023, kdy na UFC 289 obhájila pás a oznámila konec kariéry. Titul tedy neprohrála, položila ho na stůl. Podle webu UFC se obě potkaly v týmu American Top Team na Floridě a trénovaly spolu, podle Nunes ale nebyly pravidelné tréninkové partnerky. Jejich staredown musel podle serveru MMA Junkie ukončit šéf UFC Dana White.
Zbytek hlavní karty: Brazilec Caio Borralho (33 let, 18-2-0) proti Nizozemci Yousri Belgarouimu (34 let, 11-3-0) ve střední váze do 84 kg, Srb Uroš Medić (33 let, 14-3-0) proti Američanovi Kevinu Hollandovi (34 let, 29-15-0) ve velterové váze do 77 kg a neporažený Bilal Hasan (25 let, 10-0-0) proti Američanovi Luisi Gurulemu (32 let, 11-4-0) v muší váze do 57 kg. Zbývá otázka, kterou si český divák klade jako první: kdy a kde to vůbec uvidí.
Kdy a kde to uvidíte v Česku
Americké texty píšou, že UFC 334 běží exkluzivně na Paramount+. Platí to pro Spojené státy, jak uvádí tisková zpráva skupiny TKO Group Holdings a společnosti Paramount z 11. srpna 2025. V oficiálním přehledu vysílání, který UFC zveřejnilo 8. listopadu 2026, našla redakce MMAmag pro Česko a Slovensko Novu a UFC Fight Pass. Hlavní karta začíná v noci na neděli 15. listopadu 2026 ve 3:00 středoevropského času, předzápasy o dvě hodiny dřív. Čecha ani Slováka na kartě nenajdete.
Turnaj hostí 14. listopadu 2026 Madison Square Garden. Pak se ukáže, jestli byl Hokitův chránič krku rekvizita z cirkusu a jestli Ganeův klid vydrží i tam, kde se nemluví.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 13. listopadu 2026 s oficiálními materiály UFC (stránka turnaje, přehled vysílání, profily bojovníků, předzápasové články), se zpravodajstvím AP z 14. června a 11. listopadu 2026 a s reporty MMA Fighting, MMA Mania, MMA Junkie a CBS Sports. Primární videozáznam tiskové konference se otevřít nepodařilo, proto citace z pódia prošly přes report MMA Fighting z 13. listopadu 2026 a článek neuvádí časové značky; překlady do češtiny jsou redakční. Podíl zakončení u Joshe Hokita je vlastní výpočet ze čtyř hodnot z jeho profilu na ufc.com k 13. listopadu 2026: 10 výher celkem, 6 knockoutů, 3 submise, 1 rozhodnutí, tedy (6 + 3) / 10 × 100 = 90 %; samostatný profil na Sherdogu se jako kontrola nepodařilo otevřít, agregované výpisy uvádějí stejné rozdělení. Časy jsou přepočteny z 21:00 východního standardního času 14. listopadu 2026 na 3:00 středoevropského času 15. listopadu 2026, tedy posun o šest hodin, a shodují se s oficiálním přehledem UFC; měnové přepočty článek neobsahuje. Text nepopisuje délku ani průběh staredownu Harrison a Nunes nad rámec toho, co uvedl MMA Junkie, nezahrnuje předzápasovou kartu a otevřené zůstává, zda Gane na Hokitovy věty na pódiu slovně odpověděl; u Hokitova věku UFC profil k 13. listopadu 2026 uvádí 29 let, AP z 11. listopadu 2026 uváděla 28 let.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková