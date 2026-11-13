Kritiku G MMA smetl Ponomarenko ze stolu a přirovnal ji k začátkům Oktagonu. Prozradil i čísla sledovanosti

Lokty na stole, dlaně v sevření, publikum čeká ránu, která nepřijde. Takhle skončily dva duely z premiéry nové české organizace G MMA, která se na svém webu popisuje jako spojení bojových sportů, výrazných osobností a zábavy. Karta je avizovala neurčitým slovem „SPECIÁL“, výsledkový souhrn je po akci popsal jako souboj v páce, tedy přetlačování rukou. Kritika po turnaji mířila přesně sem. Redakce MMAmag si proto otevřela oficiální kartu turnaje a spočítala, kolik na ní vlastně stálo klasických zápasů.
Premiéra G MMA dostala obhájce mimo oficiální tým
Galavečer G MMA 1: SAMHAIN se konal 31. října 2026 v pražské Nové Spirále. Za akci se po vlně kritiky postavil Maxim Ponomarenko, autor podcastu FLIPKING, v němž 23. července 2026 hostil Jakuba Jíru a Martina Kocourka jako spoluzakladatele G MMA. V týmu, který G MMA uvádí na svém webu, se jeho jméno neobjevuje.
Na sociálních sítích podle textu novináře Jiřího Čermáka v listopadu 2026 napsal: „Nemyslím si, že je to sra*ka, bavilo mě to“. Kritiku odbyl odkazem na historii: „Smáli se i Oktagonu, když začínal“. Totéž podle něj platilo pro Clash i UFC. A dodal: „Vždycky se najde plno lidí, kteří chtějí úspěch nějakým způsobem zhatit“. Tyhle věty kolují jen v převzaté podobě, bez původního příspěvku z oficiálního profilu.
Mluvil ale i o sledovanosti. A právě u čísel jde jeho obhajoba poprvé srovnat s tím, co G MMA zveřejnila sama.
Sledovanost, kterou prý nikdo nečekal. A karta, která leccos vysvětluje
„Na to, jak to bylo promované, kolik ten večer bylo akcí, tak sledovanost byla někde, kde to nikdo nečekal“ zní další z převzatých výroků. Konkrétní údaj v něm nepadl a redakce MMAmag žádné číslo u Ponomarenka neověřila.
Složení karty ověřit šlo. Z oficiální karty G MMA 1, kterou redakce MMAmag prošla položku po položce, plyne, že z dvanácti započítaných duelů bylo pět klasických bojových formátů a sedm netradičních. To je 58 % show.
|Typ položky na kartě
|Počet zápasů
|Příklad z karty
|Klasické formáty (MMA, K1, box)
|5
|Spicy Pája proti Tady Jankovi
|Speciály a netradiční formáty
|7
|Kajínek proti Bachařovi
|Celkem ve výpočtu
|12
|–
Hlavní zápas večera, v němž stál jeden bojovník proti šesti soupeřům, do propočtu nevstoupil. Že karta nebude obvyklá, naznačila organizace už k tiskové konferenci 31. srpna 2026: „Představili jsme zápasové dvojice i formáty, ve kterých nepůjde pokaždé o klasický souboj jednoho proti jednomu“. Ve výsledcích, které zveřejnil Fights.cz, pak stojí zápasy Miroslav Sládek proti Jiřímu Ovčáčkovi a Jiří Kajínek proti Martinu Trnečkovi, oba jako souboj v páce. Na kartě byl přitom Kajínek nasazený proti Bachařovi.
O číslech mluvil po turnaji ještě jeden muž z G MMA. Jeho pozice se mezitím změnila.
Jeden slibuje bombu, druhý mluví o prodejích
Jakub Jíra, hlavní promotér G MMA, řekl 9. listopadu 2026 serveru eXtra.cz: „Byla to skvělá karta. Čísla sledovanosti na sociálních sítích a prodeje PPV nám to potvrzují“. Zkratka PPV označuje prodej přenosu na objednávku. Je to Jírovo tvrzení, ne doložená bilance organizace.
Konkrétní údaje přinesl server MMA Shorties: podle něj se Jíra chlubil zhruba 250 000 zhlédnutími volně dostupných zápasů G MMA na YouTube za necelý den proti zhruba 150 000 u APEX+. Nejde tedy o prodeje přenosů ani o celkovou sledovanost. Redakce MMAmag postavila obě vyjádření vedle sebe: jeden mluví o sledovanosti bez čísla, druhý o čísle bez nezávislého ověření.
Podle eXtra.cz Jíra zároveň oznámil, že kartu nejbližšího turnaje přenechá Martinu Kocourkovi a matchmaking dělat nebude, promotérem a moderátorem ale zůstává. Na stránce „O nás“ ho web G MMA ke 13. listopadu 2026 dál vede jako hlavního promotéra. Ponomarenko mezitím podle převzatého vyjádření slíbil: „Půjde to nahoru. A se mnou jako komentátorem to bude bomba“.
Hejt dostal i OKTAGON MMA. Jenže tohle není o hejtu
GLOSA Odkaz na začátky OKTAGONU MMA je šikovný štít. Neodpovídá ale na to, co divákům vadilo. Nestěžovali si na to, že nová organizace teprve hledá formu. Stěžovali si na rozdíl mezi slovem „SPECIÁL“ na kartě a soubojem v páce ve výsledcích.
G MMA tedy nemusí přetlačit kritiky. Musí přetlačit vlastní popis toho, co prodává. Jedno konkrétní slovo na kartě místo „SPECIÁL“ a stůl uprostřed sálu by nikoho nenaštval.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiální kartou G MMA 1: SAMHAIN na gmma.cz ve stavu ke 13. listopadu 2026, s oficiálním článkem organizace k tiskové konferenci z 31. srpna 2026, s výsledkovým souhrnem Fights.cz z 31. října 2026 a s texty eXtra.cz a MMA Shorties z 9. a 10. listopadu 2026. Do výpočtu podílu netradičních formátů vstoupily položky označené na kartě MMA (2), K1 (1) a BOX (2), tedy 5 klasických, proti položkám SPECIÁL (2), K1 – 1 proti 2 (1), 2 proti 2 (1), RYTÍŘSKÉ BRNĚNÍ (1), PILLOW FIGHT (1) a MÁMA PROTI SYNOVI (1), tedy 7 netradičních; vzorec 7 / 12 × 100 dává 58 %. Nezahrnuty zůstaly řádek „EVENT“ a položka označená jako hlavní zápas večera (Muradov proti 6 Kotlárům), takže při započtení celé viditelné karty by podíl vyšel jinak. Originální příspěvek ani story Maxima Ponomarenka z listopadu 2026 se dohledat nepodařilo a nepodařilo se dohledat ani adresu textu Jiřího Čermáka, přes který jeho výroky prošly; neověřená zůstala i jeho role u G MMA a jakýkoli jeho starší výrok k organizaci před 31. říjnem 2026, takže srovnání „dřív a teď“ článek nepřináší. Text nezahrnuje kvantifikaci fanouškovských reakcí, auditovaná čísla sledovanosti ani oficiální potvrzení změny matchmakingu ze strany G MMA, a otevřenou otázkou zůstává, kdo bude skládat kartu dalšího turnaje.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek