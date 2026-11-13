Brankář Číž byl usvědčen z podvodů. Popsal, jak sázkařská mafie ovlivňuje zápasy

Podle jeho vyprávění to pokaždé začínalo stejně: přišla zpráva „zajdeme na kafe“. Na schůzce padly instrukce, nabídka peněz nebo jiné protislužby a jméno spoluhráče, který už je domluvený. Lumír Číž, šestadvacetiletý zlínský odchovanec, o tom mluvil 11. listopadu v podcastu
Livesport Daily v epizodě s výmluvným názvem „Jednou se nám musíš odvděčit“. Etická komise FAČR ho v červnu potrestala za ovlivnění šesti utkání, čtyř v dresu Opavy a dvou v Chrudimi. Dostal šestiletý zákaz činnosti a pokutu 40 000 Kč. Jeho výpověď je vyprávěním potrestaného muže, a právě tak je potřeba ji číst. Přesto do detailů zapadá do obrazu, který o sázkařské síti kolem českého fotbalu během roku získala policie. Jednotlivé prodané zápasy v ní byly jen součástí fungujícího obchodního modelu. Káva, instrukce a zpomalený skok
Číž prošel mládeží Zlína a zálohou Baníku Ostrava. Za Jihlavu v sezoně 2020/2021 odchytal čtrnáct druholigových zápasů, v červenci 2022 přestoupil do Opavy a v létě 2024 do Chrudimi. První kontakt se sázkařskou sítí podle svých slov zažil v roce 2022, poslední v prosinci 2025.
Nejcennější částí jeho výpovědi je popis toho, jak manipulace vypadá na hřišti. Brankář podle něj nemusí pouštět míče mezi nohama. Stačí o zlomek vteřiny zpomalit pohyb nebo se postavit jinak, než je zvyklý. Z tribuny to vypadá jako horší den. Ze záznamu nejspíš taky.
V takových zápasech prý nikdy nebyl sám. Podle jeho slov se do jednoho utkání zapojovalo minimálně šest hráčů. Každý přidal drobnost, která by sama o sobě nikomu nepřišla podezřelá, ale dohromady posunula výsledek tam, kam potřebovali sázkaři.
K nabídkám patřily peníze, ale i lepší smlouva nebo levnější auto. Podle TN.cz Číž zmínil nabídku 70 000 Kč i 10 000 Kč za předstírané zranění. Celkem si podle vlastního odhadu přišel zhruba na 200 000 Kč, protože některé domluvené sázky nevyšly. Za tuhle částku přišel o kariéru.
Čepice jako signál
Obraz z vyšetřovacího spisu, který na jaře zveřejnily Seznam Zprávy a iROZHLAS, Čížovo vyprávění doplňuje. Vyšetřovatelé odposlouchávali telefony, nasadili štěnice do aut a sledovali komunikaci přes aplikaci Signal. Podle jejich zjištění dostávali hráči během zápasu tajná znamení, například čepici nebo svlečené tričko. Podle nich hráči věděli, kdy a jak mají plán provést.
Sázky pak podle policie mířily do zahraničních sázkových kanceláří, kde je velký objem méně nápadný. Ve spisu figurují jména Daniela Černaje a Petara Gavriće jako prostředníků mezi hráči a penězi. Černaje Číž v podcastu označil za jednoho ze strůjců svého zapojení. Oba jsou trestně stíháni, pravomocný verdikt zatím nepadl a disciplinární trest pro Černaje se nám dohledat nepodařilo. Média ze spisu jmenují i konkrétní utkání: zápasy Chrudimi s Jihlavou, Opavy s Líšní, Opavy s rezervou Sigmy Olomouc nebo Vratimova s rezervou Opavy.
Pro pochopení celé kauzy je klíčová jedna věc. Sázkařům často nešlo o to, aby tým prohrál. Sázelo se na konkrétní počet gólů, penaltu, kartu nebo gól v určitém úseku zápasu. Tyhle události se dají ovlivnit mnohem nenápadněji než celý výsledek. Tým může klidně vyhrát a sázkař přesto vydělá, protože brankář při stavu 2:0 pustí třetí gól, který „nemusel“.
Odhalit takový zápas proto podle odborníků jde spíš přes čísla než přes oči. Firma Sportradar, která monitoruje přes 600 sázkových kanceláří, hledá neobvyklé pohyby kurzů a nepravidelné sázkové vzorce. Ty pak pomocí umělé inteligence a lidských analytiků porovnává s děním na hřišti.
Kdo dole riskuje nejvíc
Pověřenec FAČR pro integritu Kamil Javůrek, se kterým dnes Číž jezdí na osvětové přednášky, popisuje hierarchii ovlivňování zápasů jako pyramidu. Dole stojí hráči a rozhodčí, kteří riskují nejvíc a vydělávají nejméně. Nad nimi jsou regionální prostředníci z fotbalového prostředí, kteří znají kabiny i lidi. Ještě výš působí zahraniční spojky, které zajišťují sázkové účty a samotné sázky. Úplně nahoře sedí ti, kdo celou operaci financují.
Čížův případ ukazuje, jak se do spodního patra dostává materiál. Podle něj manipulátoři přesně vědí, kolik kdo v kabině bere, a oslovují hráče, kteří na velké peníze nedosáhnou. Sám v Chrudimi bral kolem 46 000 Kč měsíčně, výplaty chodily pozdě a přivydělával si jako řidič přes Bolt. Mezinárodní zkušenosti tomu odpovídají: Úřad OSN pro drogy a kriminalitu ve své zprávě o korupci ve sportu označuje za nejzranitelnější skupinu špatně placené sportovce v nižších soutěžích, kde je menší dohled.
Nejvážnější Čížovo tvrzení se týká klubů. Podle něj se z peněz za prodané zápasy platily výplaty. To samo o sobě nedokazuje, že o tom vědělo celé vedení. Etická komise ale zahájila řízení i s chrudimským klubem a jeho předsedou Tomášem Linhartem kvůli podezření z ovlivňování zápasů a úplatkářství.
Podle nás tady leží skutečné jádro problému. Největším rizikem pro český fotbal není jeden zkažený hráč. Je to prostředí, kde mladý brankář s opožděnou výplatou a slibem „pomůžeme ti s kariérou“ představuje pro síť snadno dostupný vstupní bod.
Šest let za šest zápasů
Čížův trest patří v rámci kauzy k tvrdším, rekordní ale není. Srovnání se sportovními tresty dalších aktérů:
Hráč Zákaz činnosti Pokuta Marek Kalina 20 let 500 000 Kč Jan Wolf 12 let 3 000 000 Kč Lumír Číž 6 let 40 000 Kč Michal Hladík (po odvolání) 4 roky 250 000 Kč
Číž má tedy delší zákaz než Hladík, ale výrazně nižší pokutu než ostatní. Kalina dostal rekordní trest za jedenáct skutků. Kauza zasáhla i nejvyšší soutěž, Karviná byla v souvislosti s ní z ligy vyloučena. Etická komise FAČR zahájila jen v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení.
Sportovními tresty to nekončí. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 25. března oznámilo stíhání 32 obviněných, mimo jiné pro účast na organizované zločinecké skupině, podvod, podplacení, přijetí úplatku a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podrobnosti obsahuje
tisková zpráva VSZ Olomouc. Ke 4. listopadu bylo podle ČTK stíháno už 33 lidí, nikdo z nich nebyl ve vazbě. Kolik zápasů bylo celkově ovlivněno, zatím nikdo spolehlivě nesečetl. Kde je systém nejzranitelnější
Česká kauza nevybočuje z evropského vzorce. Europol v roce 2013 identifikoval přes 380 podezřelých fotbalových zápasů a 425 podezřelých osob v patnácti zemích. Schéma bylo stejné: oslovení hráči a rozhodčí, prostředníci a zahraniční sázkové trhy. Specifikem české kauzy je silná stopa v nižších soutěžích a dorostu a husté regionální vazby na Moravě a ve Slezsku.
FAČR proto za nejrizikovější považuje třetí a čtvrtou nejvyšší soutěž a dorosteneckou kategorii do 19 let. Na tyto zápasy se nedívají kamery ani skauti, jsou ale vypsané v nabídkách zahraničních sázkových kanceláří. Javůrek objíždí regiony a podle svazu proškolil zhruba 700 hráčů a hráček. Tvrdí také, že oproti letům 2023 a 2024 klesl počet podezřelých zápasů přibližně o 80 procent.
Rada pro hráče je podle svazu jednoduchá: říct ne a nahlásit i drobný kontakt. Anonymně to jde přes pověřence pro integritu, mobilní aplikaci FAČR Integrity nebo formulář na webu. Podrobnosti o boji proti ovlivňování zápasů svaz shrnul v
záznamu panelové diskuze.
Číž v podcastu říká, že se stydí a že měl jednat jinak. Lítost ale nic nemění na tom, že šest zápasů prodal. Mění jen to, co dnes vypráví mladým hráčům na přednáškách. Vyprávění o kávě, po které přijdou instrukce, pro ně možná bude lepším varováním než jakýkoli paragraf.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl