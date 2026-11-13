Šéf UFC Dana White poprvé promluvil o útoku Nurmagomedova na Dvališviliho

Merab Dvališvili stojí v hotelové hale a odpovídá na otázky před kamerou. Zezadu k němu přichází Usman Nurmagomedov a dá mu facku. Během několika vteřin se do sebe pustí doprovody obou mužů. Tak popsala záběry z 11. listopadu 2026 emirátská i americká média; video se šířilo po sociálních sítích. Redakce MMAmag postavila vedle sebe přepis Whiteova vystoupení na tiskové konferenci a oznámení policie Abú Dhabí.
Šéf UFC nebral servítky. A hlavně mluvil o místě
Dana White, prezident a generální ředitel UFC, tedy největší MMA organizace světa, se k incidentu vyjádřil 12. listopadu 2026 na předzápasové tiskové konferenci turnaje UFC 334. Podle přepisu, který zveřejnil server MMA Fighting, řekl: „To je banda zas*aných idiotů. Je to naprosto směšné a hloupé a jsou všichni ve vězení. Tohle není místo, kde se má člověk jít chovat jako blbec.“
Poslední věta míří na Emiráty, ne na bojovníky. A pozor na tu předposlední: „jsou všichni ve vězení“ je Whiteova formulace, ne úřední údaj. Policie Abú Dhabí totožnost zadržených nepotvrdila.
Není to poprvé, co White komentuje rvačku mimo klec. Po incidentu, který následoval po turnaji UFC 229 v říjnu 2018, podle Sky Sports uvedl, že Chabib Nurmagomedov o titul nepřijde a že trest bude věcí Nevadské atletické komise, ne UFC. Tehdy odkázal na úřad. Tentokrát na stát, kde se to stalo. Aby bylo jasné, co přesně White odbyl jako hloupost, je potřeba se vrátit o dva dny zpátky do hotelové haly.
Sekundy, které z rozhovoru udělaly hromadnou rvačku
Merab Dvališvili je 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy do 61 kg. Usman Nurmagomedov je 28letý ruský bojovník lehké váhy do 70 kg. Z profilu Dvališviliho na Sherdogu a z karty Usmana Nurmagomedova na webu organizace PFL, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne stav ke 13. listopadu 2026: Gruzínec má bilanci 21-6-0, Rus 22-0-0 a jeden zápas bez výsledku.
Spor má starší základ. Na turnaji UFC 311 18. ledna 2025 porazil Dvališvili Umara Nurmagomedova jednomyslným rozhodnutím; z oficiálních bodovacích lístků, které redakce MMAmag prošla, plyne skóre 48-47, 48-47 a 49-46.
Sám Dvališvili ve videu na svém Instagramu podle CBS Sports uvedl: „Usman Nurmagomedov a jeho přátelé přišli jako hadi zezadu.“ Je to jeho verze, ne závěr úřadů. Manažer Ali Abdelaziz se za incident 13. listopadu 2026 omluvil a podle Yahoo Sports ho označil za ostudný s tím, že chybovaly obě strany. Záběry se během několika hodin dostaly i k emirátské policii a ta pak zveřejnila číslo, které s počtem rvoucích se mužů na videu nesedí.
Osm lidí za rvačku, dva další za něco úplně jiného
Policie Abú Dhabí 12. listopadu 2026 oznámila, že zadržela osm osob kvůli účasti v potyčce u vstupu do hotelu a další dvě kvůli tomu, že incident natáčely. Všech deset podle oznámení, které převzal emirátský deník Aletihad, předala státnímu zastupitelství. To o dalším postupu rozhoduje. Jména úřady nezveřejnily a nikdo z deseti zadržených nebyl odsouzen.
Pořizování záznamů cizích osob bez souhlasu řeší v Emirátech obecně článek 44 federálního dekretu č. 34/2021 o potírání fám a kyberkriminality. Policie u tohoto případu konkrétní ustanovení neuvedla.
|Kdy
|Co se stalo
|Kdo to doložil
|11. 11. 2026
|Rvačka v hale hotelu v Abú Dhabí
|Zveřejněné video
|12. 11. 2026
|10 zadržených, z toho 8 za potyčku a 2 za natáčení
|Policie Abú Dhabí
|12. 11. 2026
|Whiteova reakce na incident
|Tisková konference UFC 334
Policejní účet je jedna věc. Sportovní účet druhá.
Co facka v hale stála neporaženého bojovníka
ANALÝZA Usman Nurmagomedov v UFC nezápasí. White na téže tiskové konferenci podle MMA Fighting dodal: „Je pořád pod smlouvou. My s ním teď stejně nemluvíme.“ Spoluzakladatel RAF, pořadatele akce RAF Abu Dhabi ze 14. listopadu 2026, Chad Bronstein na tiskové konferenci podle téhož serveru řekl, že se Nurmagomedov akce nezúčastní. V rozpisu dvojic na oficiálním webu RAF se jeho jméno ke 13. listopadu 2026 neobjevuje.
Pro bojovníka, který má v kolonce porážek nulu, je nejcitlivější moment, kdy se řeší jeho další angažmá. Veřejná reakce šéfa největší organizace světa v takové chvíli váží víc než libovolný trash talk. Žádný disciplinární trest od UFC ani od PFL ke 13. listopadu 2026 oznámen nebyl. Doložené následky jsou zatím dva: řízení u emirátského státního zastupitelství a volné místo na akci, kvůli které oba muži do Abú Dhabí přijeli. Jedna rána otevřenou dlaní, bilance bez porážky a účet, který ještě nikdo nevystavil.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Facka při rozhovoru, deset zadržených. Šéf UFC mluvil o „bandě idiotů“
Log
- Typografie a HTML: článek převeden do čistého HTML, doplněn perex, nadpisy, tabulka a OG:title mimo strukturu článku; opraveny koncové tečky uvnitř uvozovek v přímých citacích.
- Interpunkce a pravopis: upraven zápis přímé citace „jsou všichni ve vězení“ do kurzivy; opraveno „na mikrofonu“ na „u mikrofonu“.
- Styl a registr: nahrazeno matoucí „Teď na zemi“ formulací „Tentokrát na stát“; zkráceno „je nejcitlivější právě moment“ na plynulejší „je nejcitlivější moment“.
- Redundance a nedohledané informace: odstraněna věta o samostatném tiskovém oznámení RAF, které redakce nenašla; ponecháno doložitelné zjištění z rozpisu dvojic.
- Gramatika: upravena vazba u Chada Bronsteina a pořadatele RAF Abu Dhabi.
- Kontrola titulku, perexu, H2 a těla: bez zjištěného věcného rozporu v počtu zadržených, datech a aktérech.
- Kontrolní čísla: perex 181 znaků; H2 4; přímé citace 3; výskyty „právě“ 0; pomlčky v H2 0; relativní časové odkazy vztažené ke dni zpracování 0.
- Zbývá: Bez zbytkových rozporů k řešení.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek