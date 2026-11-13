Router a modem nejsou totéž, i když vypadají stejně. Rozdíl mezi nimi rozhoduje o rychlosti Wi-Fi i počtu připojených zařízení

Představte si internet jako vodu z vodovodu. Modem je přípojka do domu: přijímá signál od poskytovatele a převádí ho na datové spojení, které mohou využívat vaše zařízení. Router je potom rozvodná soustava uvnitř domácnosti. Přijímá internetové připojení a prostřednictvím Wi-Fi nebo ethernetových kabelů ho sdílí mezi notebookem, telefonem, televizí, chytrou žárovkou a dalšími zařízeními, která dnes běžná domácnost používá. Problém je, že oba přístroje často vypadají podobně. Mají plastovou krabičku, několik kontrolek a mnohdy jsou dokonce součástí jednoho zařízení. Právě proto řada lidí netuší, kde se jejich internet ve skutečnosti zpomaluje. Vyšší tarif ani rychlejší přípojka nepomohou, pokud Wi-Fi část routeru používá zastaralý standard, vysílá v nevhodném pásmu nebo je umístěná za několika zdmi v předsíni. A naopak ani ten nejlepší router nedokáže zajistit vyšší rychlost, než jakou vám poskytovatel dodává.
Modem přivádí, router rozvádí
Modem (z anglického
modulator-demodulator) je zařízení, které zajišťuje komunikaci se sítí poskytovatele internetu. U kabelového připojení zpracovává signál z koaxiálního kabelu, u DSL využívá telefonní vedení a u optického internetu se o převod světelného signálu obvykle stará samostatný ONT převodník. Výstupem je zpravidla ethernetové připojení, přes které může internet pokračovat do routeru. Jak uvádí NETGEAR, samostatný modem obvykle poskytuje připojení pro jedno zařízení, případně pro jeden router.
Router na tuto část navazuje. Připojuje se k modemu prostřednictvím WAN portu a vytváří domácí síť. Připojeným zařízením přiděluje IP adresy pomocí DHCP, řídí komunikaci mezi nimi a zajišťuje bezdrátové připojení přes Wi-Fi. Podle Cisca je jeho hlavním úkolem směrovat datové pakety mezi různými sítěmi – v tomto případě mezi sítí poskytovatele a vaší domácí sítí.
Bez routeru byste mohli internet z modemu zpravidla využívat jen na jednom přímo připojeném zařízení, pokud modem sám nenabízí další síťové funkce. Bez modemu nebo odpovídajícího převodníku by zase běžný router neměl jak získat připojení od poskytovatele.
Existuje ještě třetí kategorie: gateway, tedy kombinované zařízení, které spojuje funkci modemu a routeru v jednom těle. Právě takové přístroje dnes od operátorů dostáváte nejčastěji.
Co přesně dodávají čeští operátoři
Zmatek kolem modemů a routerů způsobuje především skutečnost, že O2, T-Mobile i Vodafone dodávají zařízení, která obě funkce často kombinují. Ne vždy ale jde o jedinou krabičku – záleží na technologii připojení.
O2 standardně nabízí O2 Smart Box 3 s podporou Wi-Fi 6, který může fungovat jako kombinovaný modem a router. U optického připojení však může být součástí sestavy také samostatný ONT převodník. Podobně u některých dalších technologií zajišťuje převod signálu samostatné zařízení, například DOCSIS modem u kabelového připojení nebo takzvaný Terminátor CETIN u technologie Bonding. Smart Box pak v takové sestavě plní především funkci routeru.
T-Mobile u DSL i optického internetu nabízí zařízení označovaná jako modemy, která ale zároveň obsahují Wi-Fi a několik LAN portů. V praxi tedy jde o kombinované modemy a routery. Příkladem je Sagemcom 5670 s přímým optickým vstupem a podporou Wi-Fi 6. U mobilních LTE/5G zařízení, jako je Huawei B525, výrobce uvádí možnost připojení až 64 zařízení současně.
Vodafone na bývalé kabelové síti UPC i u části optických přípojek používá zařízení Vodafone Station. Jde o kombinované boxy s příslušným vstupním konektorem, několika LAN porty a Wi-Fi. Varianta Vodafone Station Fibre je určena pro optické připojení a kombinuje funkci optického převodníku a routeru s Wi-Fi 6.
Důležitý je také detail, na který upozorňuje O2: Wi-Fi není automaticky součástí samotné služby O2 Internet. Operátor zajišťuje připojení do domácnosti, ale kvalita bezdrátového pokrytí jednotlivých místností závisí na domácí síti a použitém zařízení. Pokud vám tedy internet přes Wi-Fi nefunguje dostatečně rychle, nemusí být problém v tarifu ani v přípojce. Reklamace rychlosti připojení nemusí pomoci, pokud je úzkým hrdlem právě váš router.
Proč vás brzdí Wi-Fi, a ne internet
Typický omyl vypadá takto: uživatel naměří na telefonu rychlost 30 Mb/s, zavolá operátorovi a stěžuje si, že platí za připojení s rychlostí 200 Mb/s. Jenže po připojení počítače ethernetovým kabelem přímo k routeru dosahuje rychlost očekávaných 200 Mb/s. Problém tedy není v přípojce, ale v bezdrátové síti.
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Linksys ovlivňuje rychlost Wi-Fi hned několik faktorů: Wi-Fi standard routeru – starší Wi-Fi 4 (802.11n) má teoretickou maximální rychlost až stovky Mb/s, Wi-Fi 5 zvládá za ideálních podmínek i více než 1 Gb/s a Wi-Fi 6 nabízí ještě vyšší kapacitu. Skutečná rychlost je ale vždy nižší a závisí také na připojeném zařízení. Pásmo – 2,4 GHz má lepší dosah a signál lépe prochází překážkami, ale nabízí nižší rychlost a bývá více zarušené. Pásma 5 GHz a 6 GHz umožňují dosahovat vyšších rychlostí, jejich dosah je však kratší. Klientské zařízení – pět let starý telefon s Wi-Fi 4 nedokáže naplno využít možnosti routeru s Wi-Fi 6. Rychlost spojení ovlivňují schopnosti obou zařízení. Umístění routeru – každá zeď, strop nebo větší kus nábytku může signál zeslabit. Router schovaný v rohu bytu za skříní proto nemusí dostatečně pokrýt celý prostor. Počet připojených zařízení – čím více zařízení současně využívá stejnou bezdrátovou síť, tím více se dělí o její dostupnou kapacitu.
Praktický test je jednoduchý: připojte počítač ethernetovým kabelem přímo k routeru a změřte rychlost připojení. Pokud odpovídá vašemu tarifu, problém pravděpodobně spočívá ve Wi-Fi. Jestliže je rychlost nízká i přes kabel, může být příčina na straně routeru, modemu nebo přípojky. V takovém případě má smysl obrátit se na operátora.
Vlastní router: kdy dává smysl a jak na to
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vyjádření ČTÚ má zákazník právo zvolit si vlastní koncové zařízení, pokud splňuje technické požadavky dané služby a umožňuje její správné fungování. Všichni tři velcí čeští operátoři používání vlastních zařízení za určitých podmínek umožňují. O2 zveřejňuje návody pro připojení vlastních routerů a ONT převodníků, T-Mobile poskytuje technické parametry pro zařízení z volného prodeje a Vodafone nabízí také takzvaný bridge režim.
Výměna nebo doplnění routeru se vyplatí zejména tehdy, když:
Wi-Fi pokrytí v domácnosti nestačí a potřebujete například mesh systém. Máte desítky chytrých zařízení a dodaný router jejich provoz nezvládá dostatečně dobře. Chcete pokročilejší správu sítě, VPN nebo rodičovskou kontrolu. Potřebujete více LAN portů pro kabelově připojená zařízení.
Základní postup je poměrně jednoduchý: modem nebo ONT převodník od operátora ponecháte jako přístupovou vrstvu a vlastní router připojíte ethernetovým kabelem do jeho WAN portu. U Vodafonu lze dodané zařízení přepnout do bridge režimu, který předává internetové připojení vlastnímu routeru. Pozor ale na to, že se tím na zařízení zpravidla vypne Wi-Fi. Bez dalšího routeru byste tak přišli o bezdrátové připojení.
Důležité je také správně nastavit síť, aby nedocházelo ke konfliktům při přidělování IP adres nebo k nechtěnému dvojitému NAT. Pokud totiž dvě zařízení současně fungují jako routery a obě provádějí překlad síťových adres, mohou nastat problémy s některými službami a aplikacemi. Apple ve svých doporučeních upozorňuje také na možné komplikace při souběžném provozu více DHCP serverů v jedné síti. V běžné domácí síti by měl IP adresy přidělovat pouze jeden správně nastavený DHCP server.
Jak poznat, co máte doma
Otočte zařízení a podívejte se na štítek s názvem modelu. Potom zkontrolujte konektory a další prvky:
Znak Pravděpodobně jde o… Vstup od poskytovatele (koaxiální, telefonní nebo optický konektor) a jeden ethernetový port Samostatný modem nebo převodník Port označený WAN, několik portů LAN a Wi-Fi antény Router Vstup od poskytovatele, několik LAN portů a Wi-Fi Kombinované zařízení (gateway)
Samotná skutečnost, že zařízení vysílá Wi-Fi, ještě neznamená, že nejde zároveň o modem. O2 Smart Box 3, Vodafone Station i většina zařízení dodávaných T-Mobilem jsou právě takové kombinace. Pokud na zařízení nenajdete port označený WAN, nemusí jít o samostatný router. Jde ale pouze o orientační vodítko – některé kombinované přístroje mají WAN rozhraní řešené jinak a označení portů se může lišit podle modelu.
Než začnete řešit pomalý internet, zjistěte, zda vás brzdí samotná přípojka od operátora, nebo domácí Wi-Fi. Stačí připojit počítač ethernetovým kabelem k routeru a spustit měření rychlosti. Výsledek vám napoví, kde hledat problém, a může vám ušetřit dlouhé čekání na lince technické podpory.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík