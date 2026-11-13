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Router a modem nejsou totéž, i když vypadají stejně. Rozdíl mezi nimi rozhoduje o rychlosti Wi-Fi i počtu připojených zařízení

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Wi-Fi router a modem

Wi-Fi router a modem

Zdroj: Kate Haskell / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:36

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