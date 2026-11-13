Pimblett se pustil do Topurii kvůli třem národnostem a prohře s Gaethjem. Naznačil i společný zápas v kleci

Tříhodinový podcast u Joea Rogana má svoje pravidlo: ve třetí hodině už nikdo nehlídá, co říká. Paddy Pimblett, 31letý britský bojovník lehké váhy (do 70 kg) v UFC, největší světové organizaci MMA, s bilancí 24-4-0, nečekal ani tak dlouho. Zhruba v šestatřicáté minutě položil otázku, kterou v MMA obvykle řeší fanoušci na sítích: je Ilia Topuria, 29letý gruzínsko-španělský bojovník stejné váhy s bilancí 17-1-0, Gruzínec, Španěl, nebo Němec? Rogan mu do toho vložil poznámku, že Topuria je elitní bojovník, Pimblett si ale vedl svoje a během pár vět stihl zpochybnit jeho tři země, popularitu ve Španělsku i to, co by z ní zbylo po další porážce. Redakce MMAmag k tomu otevřela přepis celé epizody a porovnala ho s Topuriovým oficiálním životopisem; ty dvě věci spolu nesedí tak, jak Pimblett naznačuje.
V šestatřicáté minutě padla otázka, kterou si Rogan nenechal líbit
Paddy Pimblett byl hostem epizody JRE MMA Show #188, kterou Roganův pořad zveřejnil 11. listopadu 2026. V přepisu epizody stojí na stopě 36:10 jeho otázka, v překladu z angličtiny: „Je Gruzínec? Je Španěl? Je Němec?“ A hned za tím: „Vyber si jedno, chlape. Nemůžeš být všechny tři.“ Míří na Ilii Topuriu, bývalého šampiona téže divize. Pak přidal tvrzení o fanoušcích, opět v překladu z angličtiny: „Stejně jsem slyšel, že ve Španělsku se k němu už všichni otáčejí zády.“ Podstatné je v té větě slovo slyšel. Jde o Pimblettův dojem z doslechu, ne o měřitelný údaj. Rogan namítl, že Topuriovy schopnosti jsou elitní, Pimblett odpověděl, že ho respektuje jako bojovníka, ne jako člověka. To, co Pimblett vydává za marketingovou hádanku, má přitom Topuria roky napsané černé na bílém na vlastním oficiálním webu.
Na vlastním webu si Topuria žádnou ze tří zemí neškrtá
V oficiálním životopise na Topuriově webu redakce MMAmag dohledala časovou osu, která z hádanky dělá obyčejný výčet: rok 1997 a narození v německém Halle gruzínským rodičům, rok 2003 a stěhování rodiny do Gruzie, rok 2012 a přesun do Alicante, kde začal s MMA. Tři země tedy nejsou trik, ale životopis, který si Topuria sám staví do výlohy. Na stránce svého posledního titulového zápasu ho UFC vedla s gruzínskou vlajkou, španělskou etapu má popsanou u sebe. Pimblett přitom ve stejné epizodě, jen o pár minut dřív, mluvil o Topuriově gruzínském původu úplně jinak.
Beef, který má na kontě čtyři roky a jednu zadrženou pěst
Na stopě 30:51 vysvětluje Pimblett starý spor jako nedorozumění: byl prý mladý a nezralý a netušil, co pro Gruzii znamená válka s Ruskem. „Neměl jsem tušení, že tam byla válka,“ říká v přepisu, opět v překladu z angličtiny. O šest minut později z téže země dělá terč. Oba výroky padly 11. listopadu 2026 v jednom rozhovoru.
- březen 2022, před turnajem UFC v Londýně: hotelová potyčka, o které psalo MMA Fighting
- prosinec 2022, tisková konference UFC 282: Topuria vyrazil k Pimblettovi, zastavila ho ochranka
- 24. ledna 2026, UFC 324: Gaethje porazil Pimbletta jednomyslným rozhodnutím
- 14. června 2026, UFC Freedom 250: Gaethje sebral Topuriovi titul po TKO ve 4. kole, když zápas zastavil roh
- 11. listopadu 2026, JRE MMA Show #188: Pimblett chce, ať si Topuria vybere jednu zemi
Společný jmenovatel je Justin Gaethje. Z oficiálních bodovacích lístků k UFC 324, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Pimbletta porazil na body 48:47, 49:46 a 49:46, tedy necelých pět měsíců předtím, než sebral pás Topuriovi. Zbývá jediná otázka, kterou žádný podcast nevyřeší: jestli se ti dva vůbec potkají v kleci.
Zápas, o který stojí oba, a podpis, který nikde není
Podle deníku The Independent mluvil Topuria o návratu pro ABC Diario, jeho slova citoval 6. listopadu 2026: vrátit se chce od dubna dál a jako soupeře jmenoval Pimbletta. V překladu z angličtiny dodal: „Sním ho jako klobásu, kterou je.“ Pimblett o pět dní později v podcastu mluvil o tom, že pokud by se spolu bili a Topuria znovu prohrál, nezbudou mu podle něj žádní fanoušci. V oficiálním kalendáři turnajů UFC redakce MMAmag k 13. listopadu 2026 ověřila, že zveřejněný program sahá do 6. února 2027 a zápas Topuria–Pimblett v něm uvedený není. Jsou to zatím dvě veřejná přání, ne podpis. Co Pimblett prodává jako Topuriovu slabinu, je přitom jeho nejlepší zboží.
Levná měna z podcastu
GLOSA Útok na původ je v MMA nejlevnější platidlo. Nestojí nic a prodá se vždycky, obzvlášť když ten, kdo platí, sám sbírá body po porážce a potřebuje soupeře se jménem na plakát. Tři země v Topuriově životopise nejsou díra v příběhu, ale tři trhy. Kdo je shazuje, nepřímo přiznává, jak velké jméno proti sobě chce.
Zbytek je obvyklá aritmetika pořadí: dva muži, které v roce 2026 porazil stejný šampion, stojí ve frontě na stejné místo a lepší pozici má ten, kdo první prodá příběh. Tři vlajky se neshodí větou v podcastu. Shodí se jedině v kleci.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka