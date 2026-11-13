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Pokud bude suchá zima, hrozí na jihu Čech problém s pitnou vodou

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Jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl, že při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části kraje problém se zásobováním pitnou vodou. Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda vyrábí, se ani po snížení odtoku neplní.
Pokud bude suchá zima, hrozí na jihu Čech problém s pitnou vodou

Pokud bude suchá zima, hrozí na jihu Čech problém s pitnou vodou

Zdroj: Filip Matoušek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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