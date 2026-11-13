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Rusko si na Putinův pokyn stěžuje na Česko. Bojkot chce řešit u disciplinárky IIHF i MOV

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Dennívýzva
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„My však na povel prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina vedeme ofenzivní diplomatickou a právní operaci,“ prohlásil ruský ministr sportu Michail Degťarjov. Moskva podala stížnost k disciplinární komisi IIHF na země, které s ní odmítají hrát, mezi nimi i na Česko.
Rusko si na Putinův pokyn stěžuje na Česko. Bojkot chce řešit u disciplinárky IIHF i MOV

Rusko si na Putinův pokyn stěžuje na Česko. Bojkot chce řešit u disciplinárky IIHF i MOV

Zdroj: Flickr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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