Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Disney chtěl, aby diváci viděli hudbu. Kvůli jeho filmu museli přestavovat kina

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Animované postavy tančící na klasickou hudbu? Dnes to zní jako docela přirozený nápad. Roku 1940 však Walt Disney připravil představení, na které běžné kino nestačilo. Experiment Fantasia spojil orchestr, animaci a nový druh prostorového zvuku. Přitom téměř narazil na vlastní technickou velkolepost.
Disney chtěl, aby diváci viděli hudbu. Kvůli jeho filmu museli přestavovat kina

Disney chtěl, aby diváci viděli hudbu. Kvůli jeho filmu museli přestavovat kina

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:15

Reklama
Další články z Kód Enigma
Vědec vysypal do mraku suchý led. Z oblohy začaly padat sněhové vločky
Vědec vysypal do mraku suchý led. Z oblohy začaly padat sněhové vločky
Pod řekou vyhloubili tunel pro auta. Inženýři pak museli vyřešit neviditelnou hrozbu
Pod řekou vyhloubili tunel pro auta. Inženýři pak museli vyřešit neviditelnou hrozbu

Prokopat cestu pod řekou Hudson bylo ve dvacátých letech minulého století samo o sobě mimořádné dílo. Jenže...

První vrtulník se sotva odlepil od země. Nejtěžší nebylo vzlétnout, ale nespadnout
První vrtulník se sotva odlepil od země. Nejtěžší nebylo vzlétnout, ale nespadnout

Na první pohled připomínal podivné lešení se dvěma obřími vrtulemi. Přesto se s ním francouzský konstruktér...

Astronaut otočil fotoaparát k sobě. Vznikla vesmírná selfie, která předběhla svou dobu o desítky let
Astronaut otočil fotoaparát k sobě. Vznikla vesmírná selfie, která předběhla svou dobu o desítky let

Dne 12. listopadu 1966 se Buzz Aldrin vyklonil z kabiny Gemini 12 a během práce vysoko nad Zemí namířil...

Dvě letadla dostala bezpečné výšky. Přesto se nad Indií srazila a zahynulo 349 lidí
Dvě letadla dostala bezpečné výšky. Přesto se nad Indií srazila a zahynulo 349 lidí

Večer 12. listopadu 1996 řídili dispečeři u Dillí dva dopravní lety v jednom vzdušném koridoru. Jeden měl...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.