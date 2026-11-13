Lauren Lane se po letech potkala s kolegy z Chůvy k pohledání. Blond mikádo vyměnila za šediny a dnes učí na univerzitě

Lauren Lane, kterou diváci znají jako nesmlouvavou C.C. Babcock z Chůvy k pohledání, si nenechala ujít nedávné setkání herců z oblíbeného sitcomu. I když s Hollywoodem už definitivně skončila a dnes učí na univerzitě, s bývalými kolegy se potkává moc ráda. Po boku seriálového pana Sheffielda a sluhy Nilese tak ochotně zavzpomínala na roky společného natáčení.
Taneční vzpomínky a stříbrné vlasy
V polovině října se herci ze slavného devadesátkového sitcomu potkali na akci 90s Con v americkém Hartfordu. Pětašedesátiletá Lauren Lane tam dorazila po boku Charlese Shaughnessyho a Daniela Davise, kteří hráli Maxwella Sheffielda a komorníka Nilese. Místo upraveného blond mikáda z devadesátých let dnes nosí stříbrné vlasy.
Na setkání se společně bavili o natáčení a vybavovali si nejlepší vtipy z placu. Lauren Lane připomněla moment, kdy jako C.C. Babcock načapala Nilese, jak tančí podle filmu Riskantní podnik. Daniel Davis hned zareagoval a doplnil větu, kterou jí tehdy bleskově odpověděl, že ji teď samozřejmě bude muset zabít.
Slovní přestřelky její postavy s komorníkem Nilesem přitom patřily k nejvýraznějším prvkům celého sitcomu. Diváci tyhle dvě postavy a jejich věčné urážky milovali úplně stejně jako příběh samotné chůvy Fran.
Obě do té doby znepřátelené seriálové postavy si nakonec padly do náruče a skončily spolu v jedné posteli. Na pódium mezi diváky dorazily také Nicholle Tom a Madeline Zima, které hrály dcery Maggie a Grace.
Útěk z Hollywoodu
Od konce seriálu v roce 1999 se před kamerou objevovala jen minimálně a postupně se stáhla do ústraní. Během posledních let natáčení byla novopečenou matkou, a jakmile chtěla znovu rozjet televizní dráhu, narazila. Když jí bylo kolem čtyřiceti, pokoušela se získat nové role a u producentů tehdy pocítila hodně chladné přijetí.
Pro magazín Vice například popsala svou zkušenost z konkurzu na postavu matky, která se aktivně věnuje józe. I když podle svých slov odříkala tehdy text perfektně a vtipně, dvacetileté hodnotitele z castingu to vůbec nezajímalo. V ten okamžik si uvědomila, že ve filmu si zřejmě dalších dvacet let nezahraje. Naštěstí měla na place Chůvy skvělou kostymérku Brendu Cooper, která pro ni tvořila krásné modely na míru a postarala se jí o sebevědomý vzhled v dobře střižených oblecích.
Splacené dluhy a klid v Texasu
Lauren Lane se narodila v únoru 1961 v Oklahomě a vyrůstala v Texasu. Její skutečný život tak neměl nic společného s bohatou společnicí z New Yorku, kterou na obrazovce tak bravurně ztvárnila. Zahrála si ve finální řadě kriminálky Hunter a roli novinářky dostala v sérii Právo v Los Angeles.
Do samotného centra zábavního průmyslu odjela hlavně proto, že po studiu herectví v San Franciscu dlužila na školném šedesát pět tisíc dolarů. Smlouva s televizí NBC jí pomohla vše splatit, i když sama zpočátku neměla o sitcomu velké mínění. Chtěla hrát spíš vážnější role ve stylu herečky Meryl Streep, ačkoli chápala, že zkrátka není Meryl Streep. Časem ale získala respekt ke všem tvůrcům, díky kterým si udělala jméno.
Divadla a herectví se ale dodnes tak úplně nevzdala. Působí hlavně jako vedoucí hereckého oddělení na Texas State University, kde pomáhá učit novou generaci tvůrců, a objevuje se v divadelních inscenacích. Zahrála si například v představení Srpen v zemi indiánů nebo Předehra k polibku a v průběhu let získala hned několik cen za divadelní výkony z oblasti komedie.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (sitioandino.com.ar, women, imdb, remindmagazine).