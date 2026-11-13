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Lauren Lane se po letech potkala s kolegy z Chůvy k pohledání. Blond mikádo vyměnila za šediny a dnes učí na univerzitě

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Představitelka C.C. Babcock z oblíbeného sitcomu Chůva k pohledání nedávno potkala své někdejší kolegy z natáčení. Lauren Lane dnes učí herectví na univerzitě v Texasu.
Lauren Lane v seriálu Chůva k pohledání

Lauren Lane v seriálu Chůva k pohledání

Zdroj: FOTO:Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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